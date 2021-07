El secretario general de la Confederación Regional Empresarial Extremeña (Creex), Javier Peinado, es desde hoy además presidente de la patronal de la provincia de Badajoz, Coeba. Peinado era uno de los dos vicepresidentes de Coeba y asume el cargo en funciones tras la dimisión de Emilio Doncel, que ocupaba la presidencia desde mayo del 2015, cuando sustituyó a Antonio Masa Godoy. Peinado es además vicepresidente primero de la Cámara de Comercio de Badajoz. La elección del sustituto se ha producido tras una votación muy reñida pues de los 17 votos emitidos, Peinado a obtenido 9, frente a los 8 insuficientes que ha conseguido el otro vicepresidente, Antonio Romero, que es presidente de la Asociación de Empresarios de Villafranca de los Barros. Un solo voto ha marcado la diferencia y el destino de la organización para, al menos, los próximos meses.

La dimisión de Doncel se ha producido esta mañana, como ya avanzó este diario, en la reunión del Comité Ejecutivo que ha tenido lugar en la sede de Coeba, en Badajoz. A través de una nota, la organización ha informado de que la marcha de Doncel se produce "por decisión propia y personal", ya que se ha jubilado y ha dejado por lo tanto la actividad empresarial. Pese a que los estatutos de Coeba no recogen que esta circunstancia sea un obstáculo para seguir en la presidencia, Doncel ha preferido adoptar esta decisión "por coherencia" para "dejar paso a alguna persona que esté aún en actividad".

En declaraciones a este diario, el ya expresidente ha explicado que se jubiló hace un mes "y no me parece serio" que sin tener empresa represente a los empresarios de la provincia. Ha querido hacerlo además antes de las vacaciones, para facilitar la sucesión. Es consciente de que se podría haber quedado "porque a mí nadie me ha dicho que me tenga que ir", señala, al tiempo que muestra su satisfacción por su labor al frente, que le ha merecido las felicitaciones desde las organizaciones nacionales, Coeba y Cepyme, a pesar de las dificultades. Para Doncel, que su marcha haya podido generar tanta expectación puede deberse a que "en este país nadie dimite". Pero él ha querido hacerlo porque "no he venido a calentar la silla".

En el orden del día también figuraba la ratificación del cese del secretario, Fernando Herrera, y el despido de otros trabajadores por la situación económica que atraviesa la organización. Doncel destaca el buen entendimiento que ha habido con todos ellos.

Peinado asume la presidencia en funciones hasta que se celebren elecciones en Coeba. Deberían haberse convocado en abril del 2019 pero no se celebraron y la pandemia las ha ido retrasando. Este es el motivo que sigue esgrimiendo la organización para no poner fecha. Doncel cree que se podrán celebrar a finales de año.

En sus primeras declaraciones tras asumir la presidencia, Peinado ha evitado la polémica y ha optado por la reivindicación. "Se trata de que a veces uno tiene que asumir ciertas cosas en momentos puntuales porque así se necesita, yo he sido siempre un hombre comprometido con las organizaciones y así lo han decidido mis compañeros", ha manifestado respecto a su nombramiento. El nuevo presidente ya tiene planes para Coeba, pues cree que habrá que "reconvertir y reformular una organización histórica, la más representativa de la provincia, aglutinar a todas las organizaciones empresariales, fortalecerla a nivel estructural interno y readaptarnos a los tiempos siendo conscientes de la crisis que estamos sufriendo a todos los niveles".

Peinado ha señalado, por otra parte, que a Doncel "le honra" haber presentado su dimisión por una decisión personal, dado que va a cesar su actividad empresarial y ha agradecido el trabajo que ha realizado.

Ha querido hacer hincapié además en que va a intentar "que la unión con Cáceres sea una realidad cada vez más" a través de la Creex, donde "se pongan todos los intereses en común para beneficiar no solo al colectivo empresarial sino a la sociedad en su conjunto". "En los momentos de crisis se necesita más unión para tener más fuerza", ha defendido.