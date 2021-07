Habrá Plan de Impulso a la Formación en Badajoz (Pifba). El ayuntamiento pacense anunció su candidatura hace tres años, en junio de 2018, para la formación de un millar de desempleados con una inversión de 7 millones de euros, pero no llegó a desarrollarse. Ayer, la concejala de Empleo y Formación, Blanca Subirán, compareció para anunciar su puesta en marcha, posiblemente en el mes de diciembre. El Pifba se desarrollará durante dos años y permitirá formar a 1.050 personas desempleadas pertenecientes a los colectivos «más desfavorecidos», a través de 70 acciones formativas con una inversión de 4,6 millones de euros. Se trata de una acción cofinanciada por el Fondo Social Europeo, en concreto, del Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación (Poefe).

Subirán destacó la «tremenda importancia» de este plan para la ciudad por dos motivos. En primer lugar porque su objetivo prioritario es aumentar los niveles de empleabilidad y por lo tanto incrementar la capacidad de inserción laboral de los colectivos más desfavorecidos de la ciudad. En concreto, la concejala mencionó que va dirigido a parados de larga duración, menores de 30 años y mayores de 55, personas con discapacidad o dificultades e inmigrantes.

Por otro lado, valoró la importante cuantía del proyecto, que va a suponer una gran inyección económica en la ciudad para el desarrollo de numerosas acciones que nutrirán a empresas dedicadas a la formación, que tendrán la oportunidad de licitar con la consiguiente creación de empleo.

El Pifba comprende 33 itinerarios y 70 acciones formativas (algunas se repiten por las oportunidades de creación de empleo que generan) relacionadas con la educación, servicios sociales y sanidad, hostelería, turismo, comercio, transporte y logística, sectores que se consideran generadores de empleo en Badajoz.

Los beneficiarios recibirán formación transversal como en otros proyectos de empleo para que obtengan mayor capacidad de encontrar un puesto trabajo para lo que se les ofertarán habilidades para la igualdad, la no discriminación, el respeto a los demás, sociales, la búsqueda activa de empleo y la capacidad de utilizar las redes sociales.

Todos los alumnos podrán recibir una beca cuya cuantía es la misma: unos 300 euros mensuales, aunque cambia en función de las horas de formación, pues la duración de los itinerarios formativos varía de 200 a 500 horas, de forma que los alumnos recibirán un mínimo de 600 euros hasta un máximo de 1.500. Subirán incidió en la importancia de esta percepción económica, que puede servir de aliciente.

Para poner en marcha el plan, el ayuntamiento va a contratar un servicio de orientación, formación y tutorización con una asistencia técnica, a través de un equipo multidisciplinar con tutores y técnicos de orientación, que empezará a trabajar con la concejalía en septiembre para coordinar el proyecto, de manera que en diciembre se puedan desarrollar ya acciones. En octubre o noviembre se podría «lanzar» el primer plan de formación. La concejalía estima que podrán ser cuatro. Además, se desarrollarán 9 jornadas informativas durante los dos años sobre el fomento del emprendimiento y la cultura emprendedora y la motivación y apoyo a personas con dificultades de acceso al empleo.

La concejala se refirió además a la capacidad de adaptación del plan a las necesidades profesionales y del mercado laboral de la ciudad, de manera que no es tan «encorsetado» como otros proyectos europeos, como el Edusi, más difícil de modificar. El Pifba se diseñó en función del «modelo de ciudad», hablando con diferentes empresas y generadores de empleos pero se podrá seguir adaptando. Así, el ayuntamiento ya está en contacto con los promotores de la fábrica de baterías de litio para conseguir con este plan formar a operarios cualificados. Subirán comentó que también podría adaptarse a las necesidades de la actividad de la construcción y a la inminente llegada de un centro logístico de Amazon.

Este plan se anunció hace casi tres años y en octubre pasado el grupo municipal socialista preguntó por su desarrollo. Según señaló ayer la concejala, el proyecto es muy complejo por el importe económico destinado a formación. Apuntó que cuando se presentó aún no tenían resolución del ministerio. Se pusieron a trabajar en el plan y ya tenían clara la definición pero llegó la crisis sanitaria. Según Subirán, como está dirigido a colectivos vulnerables su impartición online no es viable porque además el alumnado no tiene derecho a beca. De hecho otros ayuntamientos lo estaban desarrollando y han tenido dificultades para continuar. El de Badajoz decidió esperar. Por todo ello decidieron retrasar el comienzo. Presentaron una modificación al ministerio que reducía el importe destinado porque baja el tiempo de ejecución y las horas de formación, pero no el número de beneficiarios ni las acciones formativas. Subirán vaticinó ayer que posiblemente tendrán prórroga para su ejecución.