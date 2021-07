En una semana o diez días 200 de los solicitantes de las ayudas directas convocadas por el Ayuntamiento de Badajoz para los negocios que se vieron obligados a cerrar a principios de año por la tercera ola de contagios empezarán a cobrarlas. Son las que corresponden al plan Aviba, para el que se han recibido finalmente 1.536 solicitudes, según ha explicado este viernes la concejala de Formación y Empleo, Blanca Subirán.

Las ayudas previstas son de 1.000 euros para la hostelería y de 800 para el resto de sectores que tuvieron que bajar la persiana forzosamente por decisión de la Junta de Extremadura, principalmente el comercio. El 35% de las peticiones que el ayuntamiento ha recogido proceden de empresarios dedicados a la hostelería y el 65% restante, a los demás negocios. Según recoge el decreto publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), estas ayudas municipales se destinan a los establecimientos de hostelería y restauración, el comercio minorista, locales de juego y apuestas y actividades de espectáculos públicos y de ocio que tuvieron que cerrar por los acuerdos que adoptó el Consejo de Comercio. Cuando se presentó el plan, el ayuntamiento estimó alrededor de 2.200 beneficiarios.

La partida inicial prevista por el ayuntamiento para este segundo plan (el primero fue el Reactiba) es de 1,5 millones de euros, aunque dejó la puerta abierta a ampliarla si era necesario para atender todas las solicitudes. Serán suficientes. Subirán ha calculado que se pondrán en circulación a disposición de los empresarios 1,3 millones de euros. 200 expedientes ya están completamente revisados, con el visto bueno de la comisión de valoración, fiscalización e intervención y se encuentran en tesorería en proceso de pago.

La convocatoria se abrió el pasado 14 de abril y las solicitudes se han podido presentar hasta el 3 de mayo. La concejala ha destacado que en apenas dos meses ya haya 200 expedientes en proceso de pago y otros 400 “en camino” de ser abonados porque se están valorando, 600 en total por lo tanto, que suponen en torno a medio millón de euros. Subirán se ha referido a que alrededor de 60 expedientes se han duplicado, no es que estén denegados, pero no se pueden recibir dos ayudas por un mismo motivo. El principal motivo denegatorio que se está teniendo en cuenta es que el solicitante no tiene el domicilio fiscal en Badajoz, pues estas ayudas van destinadas exclusivamente a los empresarios de la ciudad, si bien la concejala asegura que estos rechazos representan “un porcentaje mínimo”. Subirán ha reconocido que estas ayudas no solucionan los problemas del empresarios pero si "mitigan y palian" los efectos de la pandemia.

El plan anterior de ayudas a los empresarios, el Reactiba, contempló 3 millones de euros, de los que concedieron algo más de la mitad.