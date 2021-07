Termina la fase de instrucción del caso del asesinato en el bar JM ocurrido el día de Navidad del pasado 2019. Finalmente, serán enjuiciadas cinco personas, tal y como deja claro el auto de procesamiento: J. M. M. C., por un delito de asesinato, de tentativa de asesinato y de tenencia ilícita de armas; D. M. C., también por este último delito; J. M. G., por uno de lesiones; M. C. S. O., por uno de encubrimiento y M. A. L. C., por eso y por otro de amenazas usando arma blanca.

La causa se juzgará en la Audiencia Provincial de Badajoz mediante un jurado popular, aunque todavía no se han designado a los ciudadanos que lo conformarán. Tampoco hay fecha para la celebración del juicio.

La Fiscalía mantiene su petición de 35 años de prisión para J. M. M. C.: 23 por el asesinato de Jonathan F. H., que recibió tres tiros con una pistola; 10 por tratar de hacer lo mismo con F. J. S. F., primo de la víctima mortal; y 2 por tenencia ilícita de armas. El Ministerio Público pide, además, prohibir que se comunique con la hija, madre y hermanas del asesinado durante, al menos, 33 años. Tampoco quieren que se acerque a ellas a menos de 500 metros.

En cuanto al resto de los acusados, pide 2 años de cárcel para D. M. C., hermano del presunto autor del suceso, por tenencia ilícita de armas, 1 para J. M. G., padre de ambos, por lesiones, y 1 para M. C. S. O. y M. A. L. C. por encubrimiento.

Las acusaciones particulares, que ejercen Fernando Cumbres en representación de la familia del fallecido y Álvaro Cumbres como letrado de F. J. S. F., también mantienen sus peticiones de 38 años y 9 meses de cárcel para el principal acusado por los delitos de asesinato (25), tentativa de asesinato (12) y tenencia ilícita de armas (1 y 9 meses).

El auto requiere, además, que J. M. M. C. y J. M. G. depositen una fianza de 280.000 y 3.066 euros, respectivamente, «con el fin de asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran imponérseles». En caso de no prestarla ni acreditar su insolvencia, «se les embargarán bienes en cantidad suficiente para asegurar la suma señalada».

La defensa del principal acusado, por su parte, se muestra disconforme con los escritos de acusación formulados tanto por la Fiscalía como por las acusaciones particulares, manifestando que J. M. M. C. «únicamente responde en concepto de autor del delito de homicidio consumado frente a Jonathan F. H. o, subsidiariamente, del delito de asesinato consumado frente a este último, y del delito de tenencia ilícita de armas».

Además, piden la libre absolución de D. M. C., ya que consideran que «no ha sido partícipe en los delitos por los que viene siendo acusado», que son tenencia ilícita de armas.

En cuanto a la aseguradora del bar, Allianz, el auto señala que «no procede continuar frente a la misma como responsable civil directo, pues ni las partes acusadoras ni las acusadas lo han pedido».