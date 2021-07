Más de 340 kilómetros tuvo que recorrer ayer Carmen León -170,5 de ida y otros tantos de vuelta- para que le administrasen la segunda dosis de Astrazéneca. Es la distancia que separa Badajoz, su lugar de residencia, de Plasencia, donde cubrió una sustitución en un instituto durante dos meses el curso que acaba de terminar, periodo que coincidió con la primera dosis a los docentes. Antes de que llegase la fecha para completar la pauta, ha intentado por activa y por pasiva no tener que realizar este viaje y poder vacunarse en Badajoz, pero en su área de salud no ha recibido respuesta.

Carmen León Berjano tiene 24 años y estudió Filología Hispánica. Este invierno trabajó en el instituto Parque de Monfragüe de Plasencia para cubrir una baja temporal, de solo dos meses. Coincidió con la vacunación y la citaron el 26 de marzo en el recinto ferial El Berrocal. Ese día recibió la primera dosis. Hace casi un mes, estando en Coria cubriendo otra sustitución, recibió un cuestionario para elegir la segunda dosis, de Astrazéneca o Pfizer y confirmar o no la fecha del 14 de junio, pues los opositores tenían la opción de posponerla para evitar que los efectos secundarios de la vacuna coincidieran con los exámenes. Muchos decidieron hacerlo y el compromiso fue que los avisarían de la nueva fecha. A esta profesora la llamaron el miércoles 30 de junio para citarla el 7 de julio de nuevo en Plasencia, de 9.00 a 12.00 horas, en El Berrocal. A quien la llamó preguntó si podía cambiar el lugar de vacunación puesto que su residencia está en Badajoz, que es donde vive. Su interlocutora la derivó al centro de salud de Plasencia, donde le respondieron que la autorización correspondía a Badajoz, y cuando la tuviese debía informar en Plasencia de que ya no se vacunaría allí. «Ha sido imposible» porque a pesar de que tanto ella como sus padres han estado llamando continuamente a los números que aparecen para incidencias, nadie les ha respondido, como tampoco en la dirección de correo electrónico (incidenciasvacunas.badajoz@salud-juntaex.es). Carmen envió un mensaje el viernes pasado y no le han contestado. Llegó el día y ayer tuvo que recorrer más de 240 kilómetros, a pesar de que esta vacuna se ha estado poniendo esta semana en Badajoz. Tuvo que viajar acompañada de su padre para no conducir, ante el temor de presentar alguna reacción, porque con la primera dosis enfermó. Carmen no entiende que siendo la misma comunidad autónoma aunque áreas de salud diferentes no se haya podido solucionar su traslado. Este diario preguntó por esta situación en el Servicio Extremeño de Salud (SES) y la respuesta fue que debía exponer su caso en otra dirección de email (dg.saludpublica@salud-juntaex.es), a la que también se ha dirigido la afectada. La contestación que ha obtenido ha sido idéntica: ninguna.