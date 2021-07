106. Es el número de imágenes que componen ‘Relato de una pandemia’, el fotolibro que Roberto Palomo presentó ayer con la colaboración de Javier Pulpo en la sala Espacio CB Arte, un lugar que, además, acogerá una exposición de su trabajo hasta el próximo 30 de julio.

Este fotoperiodista pacense suele desarrollar su trabajo fuera de España e incluso de Europa. Durante los meses de invierno, trabaja en Badajoz y, con lo que ahorra, viaja a lugares tan lejanos como México, Cuba o Perú. En enero de año, sin embargo, le pilló la tercera ola, por lo que no pudo ir a ningún lado.

La construcción del hospital de campaña Ifeba fue lo que hizo saltar sus resortes: «Con eso entendí que algo grave estaba pasando porque nunca antes se habían movilizado las instituciones de esa manera». En un principio, no tenía pensado publicar el resultado en un libro. Simplemente salió a la calle cámara en mano, «y luego ya vería lo que hacía».

Al principio, publicó las fotografías en Instagram, luego hizo un reportaje para una revista, y ahí se acabaron las vías de escape para su trabajo. Pronto se dio cuenta de que el material con el que contaba podía encajar en un fotolibro, «un formato más perdurable» perfecto para un proyecto de «memoria histórica» dirigido fundamentalmente a la ciudadanía.

Lo diseñó y se lo dio a conocer a diversos organismos, y ahí fue cuando entró en juego la Fundación CB, que accedió a publicar el ejemplar y organizar, además, una exposición. La venta ya se encuentra disponible a través de la librería Colón, de Amazon o del propio Roberto Palomo, que dedicará el libro y regalará una foto en tamaño 13x18 centímetros a todo el que se lo compre directamente a él.

El camino para llegar hasta ahí no ha sido fácil. Palomo nota que en España y el resto de países occidentales hay cierto recelo a la hora de publicar imágenes duras de la pandemia. «Los servicios sanitarios, los cementerios y crematorios, las residencias de ancianos… no te dejaban entrar porque no querían que se mostrase ese sufrimiento, pero eso hace que la ciudadanía no se conciencie de lo que está pasando, lo cual se traduce en que no se cumplan las medidas», manifiesta.

Finalmente, y tras mucho tiempo invertido, consiguió cumplir su objetivo de cubrir no solo la crisis sanitaria, también la social y económica que se derivó de la primera y hacerlo, además, con una profundidad que pocas veces se encuentra en los medios de comunicación tradicionales.