El concejal de Bomberos del Ayuntamiento de Badajoz, Carlos Urueña, asegura que la falta de efectivos de este servicio es temporal. El edil reconoce que es cierto que no se suele cumplir el mínimo de diez bomberos más un operador de comunicaciones que exige el reglamento, pero señala que este problema se terminará en octubre, cuando acaben unas oposiciones demoradas por el covid.

Durante ese mes, se incorporarán al parque móvil nueve bomberos: cinco nuevos y cuatro que pasarán a cubrir las plazas de aquellos que pasan a ser cabo. Carlos Agama, representante sindical de Aspolobba, manifestó esta semana a este diario que no será suficiente, pues hay compañeros que se jubilan, pero Urueña afirma la intención del consistorio de cubrir también esas vacantes.

El concejal da también la razón a los bomberos municipales en sus quejas acerca de la antigüedad que tiene la flota de vehículos. Recuerda que ya se ha adjudicado un camión y que otro está en proceso, pero matiza que «la ley de contratos del sector público nos obliga muchas veces a ir más lentos de lo que nos gustaría».

Señala, no obstante, que el problema que tuvieron hace dos semanas con uno de los vehículos que aparentemente no tenía seguro tuvo origen en un error de, precisamente, la aseguradora, que no se lo comunicó a la administración pertinente.

En cuanto al camión que se encontraba circulando sin ITV, Urueña explica que se trató de un despiste ocurrido en el taller donde se encontraba arreglándose días antes de cumplirse las quejas.

El concejal no quiere polemizar, destaca la buena relación que tiene con el servicio de bomberos y señala que esta área es para él tan importante como la de Urbanismo. Esta misma semana, de hecho, se ha reunido con ellos: «Tengo muy buena relación porque buscamos lo mismo, que es que funcione el servicio de la mejor forma posible».

Allí les aseguró que pretende continuar con todas estas actuaciones: «Ellos se juegan la vida cuando salen a cualquier sitio, pero es que también nos salvan la vida a nosotros, por lo que deben tener los mejores equipos posibles».