Centenares de pacenses se acercaron ayer al pabellón A de Ifeba para realizarse una PCR. La mayoría fueron en coche, aunque también hubo alguno que acudió caminando. La cola, que daba varias vueltas en los aparcamientos, salía a la carretera, llegando incluso a rozar la frontera de Caya.

Este miércoles comenzó un cribado masivo sin cita que se llevará a cabo en los días laborables de 12.00 a 14.30 horas y que en su primer día se saldó con un total de 290 pruebas. Fue tal la afluencia de personas, que el SES decidió seguir trabajando por la tarde para atender a todos. Hoy el horario vuelve a la normalidad, aunque se reforzará el personal sanitario, que pasa de 4 a 6 enfermeros.

Pedro Moriano, coordinador de Salud Pública en el Área de Salud de Badajoz, informa de que terminará el próximo 9 de julio. Ese día, en función de los resultados obtenidos, determinarán si amplían las fechas o si, por el contrario, se cancela.

El motivo por el que se lleva a cabo no es más que el aumento de los casos positivos en la zona sanitaria pacense. Moriano asegura que la decisión no responde únicamente a la presencia de la variante delta: «Nos va a dar información sobre ella, pero en realidad no es solo por eso. Queremos cerrar un poquito más el círculo en torno al virus para evitar la propagación de algún caso positivo que se nos pueda haber escapado».

Llamamiento general

En un principio, está enfocado a la ciudadanía en general, incluidos los vacunados, ya que estos todavía pueden seguir cogiendo y transmitiendo el virus.

Sin embargo, hacen un llamamiento especial a aquellos que vengan de exponerse en situaciones de riesgo: «Nosotros quremos llegar al máximo de población posible, pero esto va más dirigido a gente que pueda estar preocupada porque han estado de viaje o se han encontrado en una circunstancia de una multitud y quieren saber cómo están».

El coordinador señala que a los contactos de positivos y a los sospechosos se les tiene controlados por parte del SES. De hecho, insta a los que tengan síntomas a acudir a su centro de salud y no al cribado sin cita. Allí, después de ponerles en cuarentena, se les pautará una PCR que también les realizarán en el pabellón A de Ifeba, aunque unas horas antes de comenzar el cribado.

Entre una tanda y otra, se les ha dado a los sanitarios una hora de descanso con el fin de que puedan desprenderse durante un tiempo del Equipo de Protección Individual (EPI) que evita su propio contagio y que con las altas temperaturas se hace más difícil de soportar, según Moriano, que asegura que el aumento de la movilidad es lo que ha provocado el incremento en los casos positivos, sobre todo entre los jóvenes.

Es por eso que espera que la gente responda ahora que llega el momento de irse de viaje o visitar a familiares aprovechando un periodo vacacional todavía marcado por la presencia del virus.