Se le ve contento. Lo está. El nuevo alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, asegura que desde que tomó posesión el pasado sábado, en cumplimiento del pacto de alternancia que firmó Ciudadanos con el PP al principio de la legislatura, solo le han llegado felicitaciones, ni una sola crítica. Incluso le sorprende. Parece estar cómodo en el cargo que acaba de ocupar. El traje de chaqueta y la corbata no le molestan, por su profesión de abogado ha sido su indumentaria habitual.

-¿Ha cerrado ya el despacho?

-En eso estoy. No es de un día para otro. Es verdad que desde primeros de año empecé a no coger cosas y a derivarlas. Me queda ir cerrando en los próximos días o semanas.

-¿Qué explicación ha dado a sus clientes?

-Lo saben (sonríe). Saben cuál es el motivo y llevan dos años haciéndose a la idea. Es una decisión complicada y me da pena pero se tomó hace dos años y me da la posibilidad de ser alcalde de mi ciudad, que es algo que me genera muchísima ilusión.

-¿Cómo lo lleva? Parece pletórico.

-Lo he dicho más veces. Ser alcalde de tu ciudad es el mayor honor que uno puede tener en política. Me siento especialmente orgulloso y responsable porque tengo ganas de hacer muchas cosas y de hacerlas bien.

-Hace justo dos meses en este mismo medio afirmaba que se sentía preparado como alcalde. Ahora que ha llegado el momento, ¿lo está?¿No le da vértigo?

-No, porque estos dos años hemos tenido la oportunidad de conocer la casa con profundidad y saber cómo funcionan los mecanismos de las entidades locales, que es lo que hace que uno pueda llevar la gestión de manera más eficaz, sabiendo cuáles son las problemáticas de los ayuntamientos, en ocasiones muy encorsetados por las legislaciones. Me siento preparado, lo estaba hace dos meses y ahora no me queda otra que estarlo en beneficio de los vecinos.

-Sea sincero. En las últimas semanas, desde que el anterior alcalde, Francisco Javier Fragoso, renunció ¿no ha temido en algún momento no conseguir los apoyos necesarios?

-No. En ningún momento.

-¿Ni con las pataletas públicas del exconcejal de Vox, Alejandro Vélez?

-No, porque lo que ha pedido son cuestiones que tienen que ver con servicios de la ciudad y yo sabía que en eso nos íbamos a encontrar. Más allá de posicionamientos públicos, todos teníamos claro desde el principio que el proyecto estaba, que había que adaptarlo a las nuevas realidades, por la situación de la pandemia y la oportunidad que suponen los fondos europeos, pero en prestar mejores servicios estamos todos de acuerdo. Con lo cual no he tenido nunca dudas.

-Defiende la estabilidad de este gobierno a tres bandas, pero desde la renuncia de Fragoso no han trasladado esa imagen.

-Quizá sea una percepción, pero por nuestra parte, dentro de este equipo de gobierno y de este ayuntamiento no hemos tenido nunca la duda de que es un gobierno estable y sólido desde el minuto uno.

-¿Y a qué cree que se debe que Vélez provocase esas dudas?

-Habría que preguntárselo a él. En nuestras conversaciones sobre el futuro de la ciudad siempre hemos estado muy de acuerdo, independientemente de tener que encajar algunas propuestas en los próximos presupuestos.

-El acuerdo a tres bandas carece de concreción. Da la impresión de que hay algo que no cuentan.

-Para nada. A nosotros nos gustaría ser mucho más concretos. El acuerdo se basa en cuatro ejes que son los que penden del Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resilencia, medidas para las que vamos a recibir fondos y tampoco se ha concretado en exceso. Tenemos claro que debíamos readaptar el acuerdo programático de 2019 a la nueva situación y cuando vayamos teniendo más información completaremos las medidas generales. Es un acuerdo de máximos y los proyectos se bajarán al terreno cuando sepamos cómo vamos a recibir esos fondos.

"En este ayuntamiento hay un absoluto compromiso con el movimiento LGTBI y jamás se ha planteado ningún veto ideológico"

-¿Tiene algo que ver Vélez con el lugar secundario en el que han colocado dos pequeñas banderas del colectivo LGTBI en la fachada del ayuntamiento?

-Para nada. Por parte de este ayuntamiento hay un absoluto compromiso con el movimiento LGTBI y jamás se ha planteado ningún veto ideológico ni ninguna línea roja. Aquí se habla de servicios municipales. Prueba de ello es que en el último pleno llevamos una modificación presupuestaria para dotar de fondos a la organización de Los Palomos de este año. No se pudo celebrar en junio y la idea de Fundación Triángulo es sacar adelante otro formato diferente. Tuvo el voto favorable de todos los concejales del equipo de gobierno.

-¿No cree que estos dos años serán más difíciles para usted que lo han sido para Fragoso, porque solo tiene el respaldo de otros tres concejales?

-No. Yo no hablo de grupos sino de gobierno. Tengo el respaldo de los concejales necesarios para dar estabilidad a este ayuntamiento. Igual que nosotros hemos sido absolutamente leales, estoy convencido de que vamos a recibir la misma lealtad del resto del equipo de gobierno. Porque además nos interesa a todos y a los vecinos. Sacar los proyectos que tenemos hará que podamos concurrir a las elecciones en mejores condiciones, si pensamos en términos electorales, que no lo hacemos.

-Cuesta entender que el PP se lo ponga fácil teniendo en cuenta que estos dos años son los de la cuenta atrás para las elecciones municipales y que el PP y Cs luchan en teoría por conquistar al mismo electorado.

-Yo confío en que el gobierno funcione como estos dos años atrás, en los que hemos hecho muchísimo. Más allá de esos cálculos partidistas, en el equipo de gobierno lo único que está en mente es prestar los mejores servicios al ciudadano hasta el último día.

"Fragoso no iba a suponer ningún problema si se quedaba de concejal"

-¿Qué le parece que Fragoso haya renunciado al acta de concejal? ¿Cree que su presencia hubiese distorsionado la actividad municipal?

-Es una decisión muy personal que yo respeto. No pedimos ni exigimos esa renuncia. Se acordó en el pacto de alternancia que iba a abandonar pero como decisión propia. Sus motivos tendrá, aunque no creo que hubiese sido así. Lo que a mí me ha trasladado estos dos años es que jamás iba a suponer un problema ni siguiera quedándose aquí. Pero después de 26 años, 8 como alcalde, quedarse como concejal no es lo que tocaba.

-Piensa que el PSOE ha intentado “enmarañar” el acuerdo con Cs, PP y Vélez, que ustedes defienden como legítimo. También es legítimo que se defienda como lista más votada.

-Lo que a mí me sorprende es que hayan estado en un clima de enfrentamiento radical durante dos años con Vélez y, de repente, a la hora de votar al nuevo alcalde, no tuvieran ningún problema en intentar servirse de ese voto. No tiene absolutamente nada que ver con la posición que han mantenido. Es incongruente y el PSOE tendría que explicar por qué.

-¿Cree que con su presencia en la alcaldía se estrecharán las relaciones con la diputación como dijo ayer su presidente?

-Más allá de polémicas puntuales las relaciones son muy buenas. Sí me siento muy orgulloso del trabajo que se ha hecho durante los dos años en los que he estado allí, siendo el único concejal de mi grupo y sabiendo que con la mayoría absolutísima del PSOE mi voto no era necesario. Pero lo he usado para sumar y sacar proyectos adelante por convicción personal y así lo intentaré hacer desde el ayuntamiento. La colaboración entre administraciones es absolutamente necesaria.

-¿Y con la Junta?

-También. Hay que saber dar y exigir. Con la Junta seremos muy exigentes pero también abriremos esta casa a lo que pueda necesitar. Ya lo estamos haciendo con la Plataforma Logística, lo haremos con el Consorcio del Casco Antiguo y con otros proyectos.

"Mantendré un encuentro con Fernández Vara la próxima semana"

-¿Lo ha llamado Fernández Vara?

-Guillermo me llamó el sábado para felicitarme y la semana que viene tendremos el primer encuentro. Será en Mérida, me toca a mí ir a visitarlo a su casa por respeto institucional.

-¿Que pertenezca usted a un partido en declive como Ciudadanos es un hándicap para el cargo que representa?

- No, porque al final la representación va cambiando. Hace dos años teníamos una, ahora otra y puede que cambie dentro de dos años. Eso no me preocupa. Nosotros tenemos un mandato de cuatro años, que es el que expresaron las urnas y vamos a trabajar en ello desde la absoluta lealtad entre los partidos que conformamos esta coalición, sabiendo que la idea de ciudad es compartida. Pasar un mejor o peor momento demoscópico no va a influir negativamente en la acción de gobierno.

"Ciudadanos es muy necesario. Damos un contrapunto a los desmanes que se ven en el arco parlamentario"

-¿Aún cree que es recuperable la situación de su partido?

-Absolutamente. Ciudadanos es muy necesario. Damos un contrapunto a los desmanes y locuras que se pueden llegar a ver en el arco parlamentario.

-En su discurso de investidura tendió la mano a la oposición pero la respuesta fue que dudan de su sinceridad. ¿Se ha reunido ya?

-Después del pleno estuve con la portavoz de Unidas Podemos, Erika Cadenas, para escuchar y hacer cosas juntos y hacerles ver que mi ofrecimiento es sincero, teniendo claro cuál es nuestro proyecto de ciudad, pero dentro de las divergencias seguro que hay cuestiones que podemos sacar de manera conjunta.

-¿Y con el portavoz socialista Ricardo Cabezas?

-Quedé en hablar con él. Estos días han sido vertiginosos entre plenos y actos. Estoy a su entera disposición. Representa a muchos votantes de Badajoz y tienen que ser parte de las soluciones que se muestren en este ayuntamiento, si ellos quieren.

-Llega en un momento dulce para la ciudad con el anuncio de grandes proyectos. ¿Será usted quien inaugure el centro logístico de Amazon, la fábrica de litio o la primera promoción de El Campillo?

-No tengo ninguna ambición personal por inaugurar nada ni afán de protagonismo. Lo que quiero es que las cosas se hagan. Hemos estados dos años durísimos para desbloquear proyectos que llevaban mucho tiempo parados. Es fruto del esfuerzo de todos los concejales y los funcionarios municipales y ahora se podrán recoger parte de esos frutos, que serán mérito de la ciudad.

-¿Qué impronta quiere dejar Ciudadanos en el ayuntamiento?

-Llevamos dos años trabajando mucho. La impronta ya está sobre la mesa. Cambia la figura del alcalde pero la gestión del gobierno ha sido compartida. Nosotros teníamos dos objetivos, que eran agilizar las tramitaciones administrativas, que con el covid no ha sido especialmente fácil, y abrir el ayuntamiento a la ciudad, a las pedanías y a los barrios y poder digitalizar y mejorar esa interlocución con los vecinos. Tenemos muchos proyectos: el Casco Antiguo, el patrimonio, emprendimiento y captar inversiones para la ciudad. Ahora se ha publicado la licitación para realizar un dossier amplio dirigido a potenciales inversores extranjeros para que tengan toda la información sobre las potencialidades de Badajoz y qué recursos tenemos.

"De comercio se ocupará Lara Montero de Espinosa y de Desarrollo Económico, Carlos Urueña"

-¿Ha decidido cómo se reorganizará el equipo de gobierno con la entrada del nuevo concejal del PP, Francisco Javier Gutiérrez Jaramillo?

-La parte de Guti no está todavía cerrada pero serán cambios menores. Tenemos que verlo porque tiene una experiencia previa. Mis delegaciones sí están ya decididas. De Comercio se ocupará Lara Montero de Espinosa y de Desarrollo Económico, Carlos Urueña, porque está muy ligada con la actividad urbanística y son complementarias. No queremos que haya mucha modificación. La gente ha estado trabajando dos años y queremos que sigan porque ya conocen las concejalías, a los funcionarios y los proyectos.

-¿Se plantea la alcaldía como un trampolín?

-Me planteo la alcaldía como una herramienta para mejorar la vida de los vecinos. Solo eso.

-Tendrá aspiraciones políticas.

-¿Qué mayor aspiración que la de ser alcalde de mi ciudad?