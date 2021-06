Un camión sin seguro y otro sin ITV. Esos fueron los detonantes que hicieron que los bomberos del Ayuntamiento de Badajoz denunciasen la semana pasada en redes sociales la situación en la que se encuentra su flota de vehículos.

Carlos Agama, representante de la Asamblea de Bomberos por el sindicato Aspolobba, explica que el que sufrió el pinchazo lo hizo, además, por un fallo en el sistema de suspensión del que llevaban tiempo avisando. Cuando sus compañeros llegaron al parque municipal y se pusieron en contacto con la compañía, descubrieron que no estaba asegurado. Ahora, la jefatura les dice lo contrario, aunque matizan que el cambio de esa rueda no estaba cubierto. «La realidad es que ese día no nos dieron servicio», señala Agama.

Después de que la propia Policía Local de Badajoz les confirmase esa ausencia de seguro, aprovecharon para preguntar por el estado del resto de la flota, y ahí fue cuando saltó la segunda sorpresa: les dijeron que todo estaba en regla, aunque había uno, la única autobomba pequeña que tienen para poder actuar en el Casco Antiguo, que no había pasado la ITV. El viernes 25 de junio, un mes después de cuando debería haberlo hecho, la terminó pasando.

A todo esto se le une la queja sobre una escasez de plantilla que ya viene de lejos. Aseguran que, en lo que va de año, solo han cumplido el mínimo de efectivos que exige su reglamento (diez bomberos y un operador de comunicaciones) en apenas quince ocasiones. Esto provoca, según el representante sindical, una disminución considerable en la calidad del servicio y un aumento del riesgo al que se exponen los bomberos, que a veces no pueden atender todas las situaciones que se presentan.

A pesar de todo, Agama manifiesta la intención de tender la mano al nuevo equipo de gobierno liderado por Ignacio Gragera. Hoy, de hecho, tienen pensado pedirle una reunión «para que vea la problemática y las necesidades que tenemos y nos pongamos a trabajar y olvidar un poco todo lo que ha pasado, a ver si a partir de ahora no nos tenemos que reprochar nada».

Este periódico trató de contrastar ayer la opinión de Carlos Urueña, concejal delegado de esta área, pero aplazó su respuesta al día de hoy.