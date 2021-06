El sistema educativo no estaba preparado, pero Aridia Pizarro Paredes y su familia han conseguido con sus reclamaciones constantes y justas que la joven obtuviese el apoyo que necesitaba hasta el Bachillerato. Aridia no solo ha superado esta etapa y se ha graduado en el instituto San Roque de Badajoz, sino que ha aprobado la Ebau y con buena nota (un 10,5 sobre 14). Le ha supuesto esfuerzo. También a la mayoría de los estudiantes de su edad, solo que Aridia presenta Trastorno del Espectro Autista (TEA).

En teoría podría continuar en el siguiente escalón y acudir a la universidad. Pero no en la práctica, porque querría estudiar diseño de videojuegos; tendría que salir de Extremadura y necesita el apoyo de su familia. La opción por la que se ha decantado es un ciclo superior de animación 3D, juegos y entornos interactivos. Aridia dibuja muy bien desde pequeña. Pero tampoco existe en Badajoz. El único centro público donde se puede cursar es el instituto Extremadura de Mérida. Podría acercarla su familia o en autobús «para lo que tendríamos que prepararla», cuenta su tía Egi Pizarro. Hasta el 23 de julio no sabrá si es admitida.

Aridia es la primera alumna que aprueba Bachillerato y la Ebau del aula especializada de autismo del instituto San Roque, la única que funciona en la provincia, desde hace 6 años. Su padre, Teodoro, reconoce que «ha sido duro», sobre todo el año pasado en el confinamiento. Este curso ha vuelto a clase pero la joven es muy rígida con el cumplimiento de las medidas para evitar el contagio, lo que le ha ocasionado algún conflicto. Le ha ocurrido cuando, por ejemplo, tenía que cambiar de pupitre y no lo hacía hasta que no estuviese bien desinfectado o llegaba a casa con la botella de agua llena porque no bebía para no tener que quitarse la mascarilla. «Es cierto -reconoce su padre- que sus compañeros de clase la conocen y siempre la han ayudado en todo lo posible, además del profesorado». Su propia familia tiene dificultades a la hora de salir a la calle con ella, porque lleva las restricciones a rajatabla. Abusar del gel hidroalcohólico ha empeorado además su dermatitis. Ari, como la llaman en su casa, es buena estudiante. Ella dice de sí misma que no es muy estudiosa, «pero sí me esfuerzo todo lo que puedo». Su tía afirma que «es muy constante y trabajadora». A los exámenes de la Ebau la acompañó una profesora del aula estable.

Para llegar hasta aquí no existía un recorrido trazado. Aridia vivía en Mérida y cuando le diagnosticaron autismo la familia se trasladó a Badajoz. Empezó Infantil con una educación combinada entre el centro de Apnaba y un colegio ordinario (Luis Vives). Para continuar, en Badajoz solo funcionaba un aula especializada en el colegio San José de Calasanz, que estaba llena. Sus padres solicitaron más recursos a la Junta de Extremadura y consiguieron que se creara otro aula en el Enrique Iglesias. Teodoro fue presidente de Apnaba y a partir de esta lucha se han creado más aulas en la provincia. Cuando Aridia terminó Primaria solicitaron continuar en Secundaria. Había más alumnos en su misma situación y la Junta concedió la creación del aula en el instituto San Roque. Al concluir la ESO, Educación amplió el recurso a Bachillerato, donde las ayudas son más puntuales, aunque también necesarias, por la madurez ya adquirida. Este aula funciona en estos momentos con 6 niños, cada uno con sus peculiaridades y sus adaptaciones curriculares. Ellos ahora pueden, si quieren, recorrer el mismo camino que Aridia ha abierto.