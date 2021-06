Eran las diez de la mañana. Una conductora pasaba por delante de la fachada del ayuntamiento y al observar el despliegue policial ante la balaustrada, con seis agentes de la Policía Local de Badajoz apostados, preguntó a qué personalidad estaban esperando. El motivo no era otro que la celebración del pleno extraordinario a las 10.30 horas para la elección y toma de posesión del nuevo alcalde a mitad de legislatura, para cumplir el pacto de alternancia firmado hace dos años entre el PP y Ciudadanos. Ignacio Gragera, de Ciudadanos, es ya el nuevo alcalde de Badajoz. Abogado de profesión, es el sexto de la historia democrática y el más joven (38 años). Ayer obtuvo la mayoría absoluta, con 14 votos de 27, gracias al apoyo de los 4 de su grupo, los 9 del PP y el del exconcejal de Vox, ahora no adscrito, Alejandro Vélez. No fue el único cabeza de lista en presentar candidatura. También se postuló el socialista Ricardo Cabezas, que sacó 13 votos: los 12 de su grupo más el de Unidas Podemos.

El pleno extraordinario se había convocado después de que el pasado 15 de junio el anterior alcalde, el popular Francisco Javier Fragoso, presentase su renuncia. Ocho años y tres meses había presidido el salón de plenos y ayer se sentó en la bancada del grupo popular, entre Gragera y su compañera Blanca Subirán. La sesión la presidió la segunda teniente de alcalde, la popular María José Solana, pues el primero, Gragera, era candidato a la alcaldía. Es lo que marca la norma. Una vez realizada la votación, que fue secreta, mediante papeletas con los candidatos de cada concejal escritos a mano, el secretario general leyó el resultado del escrutinio y el cabeza de lista de Ciudadanos fue proclamado alcalde, con el aplauso del resto de los concejales que integran el equipo de gobierno.

Cabezas permaneció sentado en su sitio, callado, como todo su grupo. Fragoso fue el encargado de entregar el bastón de mando a Gragera, a quien el alcalde saliente dirigió unas palabras, que los medios de comunicación no pudieron recoger, pues el seguimiento del pleno no era presencial sino telemático.

Tras jurar la Constitución, Gragera se dirigió a la corporación. Primero a los invitados, colocados en el pasillo de la primera planta y en el salón de reuniones ante grandes pantallas en las que pudieron seguir la sesión. Entre ellos había autoridades militares y religiosas, además de familiares de Ignacio Gragera, a quienes se refirió expresamente en su discurso «por su apoyo leal e incondicional». El nuevo alcalde recordó a sus predecesores: Luis Movilla, Manuel Rojas, Gabriel Montesinos «y al querido Miguel Celdrán, al que tanto debe esta ciudad y a quien lamentablemente perdimos hace poco». No se olvidó de Fragoso: «Gracias por tu trabajo durante tantos años, Fran», le dijo.

Gragera pronunció palabras de compromiso con la ciudad. «Hoy asumo el mayor privilegio y también la mayor responsabilidad que puede tener alguien nacido en Badajoz, criado aquí, en sus calles y en sus plazas y que ha elegido Badajoz como su lugar en el mundo, el sitio donde vivir y formar una familia». Compromiso y conciliación. El nuevo alcalde tendió la mano a la oposición: «Seamos aliados y no rivales, aparquemos la crispación, tendamos puentes y centrémonos en el diálogo constructivo», les pidió. «A todos os tiendo la mano, desde el compromiso y la convicción del modelo de ciudad que defendemos en nuestros acuerdos programáticos, pero sabiendo que también desde la legítima discrepancia se pueden alcanzar consensos que beneficien al conjunto de esta ciudad», les insistió. Dos años quedan por delante, a los 27, para demostrarlo.

Mientras esto sucedía dentro del ayuntamiento, en la calle sonaban folclore extremeño y pitadas. Alrededor de 40 policías locales, representantes sindicales, convocados por USO, Aspolobba, COOO y UGT se concentraron para protestar contra la subida salarial del superintendente.

El momento de mayor revuelo se produjo a la salida de la corporación, cuando los manifestantes subieron el volumen de la megafonía con la canción ‘Había una vez un circo». Además de la protesta sindical, a la plaza de España acudieron representantes de Vox para denunciar que el gobierno municipal se apoye en quien fue concejal de su partido. Al término del pleno, ni corto ni perezoso, Vélez se dirigió a ellos y se colocó delante con una pancarta acusando al partido de extrema derecha de «mafia». Cada uno en su papel.

UN SUELDO MÁS / Comienza un nuevo ciclo en el ayuntamiento pacense. Habrá cambios. De momento, mañana hay pleno ordinario, en el que se dará cuenta de la recolocación del personal de confianza y la prórroga del nombramiento de los alcaldes pedáneos.

Tras el pleno de ayer, ante los medios de comunicación, Gragera reiteró que llega al cargo «con toda la ilusión del mundo» y se pone a disposición de «todos» los vecinos para que el ayuntamiento se abra a la a la sociedad civil. Respecto al reparto de delegaciones, hay que esperar a que Fragoso renuncie a su acta y tome posesión el nuevo concejal del PP, Francisco Javier Gutiérrez Jaramillo, pero a principios de semana se concederán las responsabilidades que él ostenta. Lo que sí va a provocar la alternancia es que las arcas municipales tendrán que asumir un sueldo más (son 14), pues hay que sumar el del alcalde, dado que Fragoso cobraba del Senado. Además, Gragera tenía una liberación parcial que pasará a ser exclusiva. Según explicó ayer, se mantendrá el mismo esquema, de manera que algún concejal con dedicación exclusiva pasará a parcial. No adelantó quién. La toma de posesión como alcalde supondrá otro cambio, pues Gragera es diputado provincial y su idea es centrarse en el ayuntamiento, por lo que presentará la renuncia a su acta en la diputación tras el pleno de junio y su vacante la ocupará la siguiente en la lista, su compañera de Cs Lara Montero de Espinosa.