Los dos grupos municipales en la oposición coinciden en que el pacto firmado entre PP, Cs y Vélez para asegurar la investidura como alcalde de Badajoz de Ignacio Gragera, es «un brindis al sol». El portavoz socialista, Ricardo Cabezas criticó ayer del documento que solo hable de «impulsar, promover y exigir, verbos que se conjugan muy fácilmente y no te comprometen a nada». El PSOE echó en falta en el acuerdo rubricado «cuestiones prioritarias» para la ciudad que no se mencionan, como la transparencia, la participación ciudadana (hay un reglamento sin desarrollar), los presupuestos de 2021 y proyectos pendientes como rehabilitar el antiguo matadero, abrir el albergue del Revellín o el Centro de Ocio Contemporáneo (COC).

La portavoz de Unidas Podemos, Erika Cadenas, consideró que el acuerdo «no hay por dónde cogerlo» y que es «un ejercicio de hipocresía y de poca vergüenza», pues denota «la falta de pudor para engañar a la gente» y criticó que solo se concreten acciones que atañen a los servicios del «concejal tránsfuga». Cadenas cree «hipócrita» el llamamiento a la unidad para la recuperación económica y social de la ciudad, pues recordó que su grupo lleva meses pidiendo la creación de una comisión para la recuperación de Badajoz donde trabajar todos los grupos con los sectores afectados «y se han negado», a pesar de que existía un compromiso por el apoyo de la oposición al Plan de Impulso. «Este acuerdo es un teatro», remarcó la portavoz de Unidas Portavoz, que aduce que se está haciendo un «blanqueamiento impresionante a la imagen de Vélez» a quien se nombra como concejal, sin mencionar que es no adscrito, cuando en su opinión es «un tránsfuga que ya no representa a las personas que lo votaron, porque se presentó con un partido al que ya no pertenece (Vox)». Cadenas recordó que PP y Cs firmaron el pacto antitransfuguismo «y ahora se están contradiciendo». También la portavoz de Unidas Podemos echó en falta que en lugar de «tantas generalidades», no hayan firmado compromisos concretos, por ejemplo para apoyar al comercio y la hostelería y ayudas sociales. «Este acuerdo es una excusa para atar las exigencias del concejal no adscrito, que ya sabemos cómo actúa y cuando le venga en gana les volverá a hacer el mismo chantaje", alertó.