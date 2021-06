Compuestos y sin vacuna. Así se han quedado los ciudadanos que esta tarde han acudido a recibir su segundo pinchazo al edificio de usos múltiples de la Universidad de Extremadura (UEx), a donde habían sido citados tras ponerse la primera dosis de Moderna hace 28 días (el 25 de mayo). Se han encontrado las instalaciones cerradas a cal y canto y ninguna explicación. En el edificio no había nadie ni tampoco se informaba con ningún cartel de que la vacunación se hubiera suspendido.

María Teresa Gallego ha sido una de las que ha sufrido el «plantón» del Servicio Extremeño de Salud (SES). Estaba citada a las 17.30 horas, pero ya había otras personas esperando en la puerta del edificio cuando ella ha llegado, todas con el papel en el que aparecía el día y la hora de la cita para inocularse en sus manos. No sabían qué ocurría ni tampoco qué hacer. «Hemos llamado a la policía local, al 112, a Atención Ciudadana, a las Urgencias de nuestros centros de salud...y nadie sabía nada. Hemos estado esperando con un calor impresionante y la gente se ha ido yendo porque era insoportable», ha explicado.

A otras de las personas que se han desplazado hasta el campus las habían llamado por teléfono unas horas antes para preguntarles si podían acudir a vacunarse por la mañana en lugar de por la tarde, pero pese a que han dicho que no por motivos laborales o familiares, no se les ha avisado de que no se inocularía en horario de tarde.

El SES no ha concretado el motivo por el que las vacunaciones previstas para esta tarde en este punto se habían cancelado. Se ha limitado a señalar que era una decisión de «la organización» y ha recordado que durante esta semana solo se ha estado vacunando por las mañanas. Según estas fuentes, esta tarde estaban citadas para inocularse en el edificio de usos múltiples de la UEx 500 personas y solo a 19 de ellas no se había logrado localizar para avisarlas del cambio.

Los afectados creen que el número podría ser más elevado, por las personas con las que han coincidido en el punto de vacunación, que, según han contado, no han recibido ninguna llamada telefónica. «Yo no me separo del teléfono, pero si me hubieran llamado y no lo hubiera cogido, aparecería la llamada perdida y no es así», ha señalado María Teresa Gallego, quien ha lamentado la desorganización que han tenido que sufrir.

El Servicio Extremeño de Salud ha informado de que a estas personas que no se ha podido localizar se las volverá a citar para vacunarse el martes de la próxima semana (29 de junio) para lo que deben llamar al teléfono 924 215 025.