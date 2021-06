A pesar de la indefinición que ha venido trasladando el exconcejal de Vox y ahora no adscrito, Alejandro Vélez, los grupos municipales del PSOE y de Unidas Podemos apenas dudaban ayer, antes de que trascendiera el acuerdo verbal alcanzado a tres bandas, de que el próximo sábado dará su voto a Ignacio Gragera, de Ciudadanos, para que sea investido alcalde. A la oposición no le sorprende pero alerta al alcalde en funciones de que será “rehén” y “preso” de las apetencias del concejal no adscrito en lo que resta de mandato, según manifestaron los portavoces, Ricardo Cabezas y Erika Cadenas, respectivamente.

Cabezas recordó que la indecisión de las últimas semanas de Vélez es la misma que la de hace dos años, cuando no desveló su voto hasta el último momento, por lo que al portavoz socialista le extraña que Gragera “se preste a este tipo de juegos y de manipulación". “No se puede ser rehén de un señor que ya sabemos todos cómo funciona”, manifestó, al tiempo que alertó al alcalde en funciones de que va a ser alcalde dos años con solo tres concejales más de su grupo, una situación que Cabezas considera “un suicidio”. “Esta ambición desmedida e irresponsable que tiene el señor Gragera de ser alcalde a cualquier precio le va a salir cara, esto no va a será gratis”, avisó. Para Cabezas, la imagen que en estos momentos puede estar dando el ayuntamiento pacense es que “esto es un bazar persa” y “ni la institución ni los ciudadanos se lo merecen”.

Cadenas, por su parte, recriminó a Vélez el “chantaje” que está haciendo a Gragera y lamentó que se esté dando “un altavoz” al exconcejal de Vox, “que lo único que quiere es notoriedad y forrarse”. “Está apretando la tuerca hasta el último minuto para sacar todo lo que pueda porque es lo único que tiene, interés personal”, recalcó la portavoz de Unidas Podemos, que insistió en que el alcalde en funciones está “preso” de lo que Vélez le quiera “sonsacar”: prebendas para él mismo y sus dos asesores. Negó Cadenas que, como ha venido defendiendo Gragera, el acuerdo que se alcance sea “por el bien de la ciudad y por la estabilidad”, pues consideró que un alcalde con solo cuatro concejales de su partido no puede asegurar un gobierno estable, porque además se tiene que apoyar en un “tránsfuga”, en referencia a Vélez. Criticó también la “ambición desmedida” del alcalde en funciones y lo acusó de mentir cuando dijo que la fecha del pleno de investidura estaba pendiente de cuadrar la agenda de los 27 concejales, pues ni a ella ni al PSOE ha preguntado. Los acusó asimismo de “retorcer la norma", ya que ninguno de sus votantes los eligió para que se alternasen en la alcaldía. “Será legal, pero no es ético”, recalcó. Como tampoco lo es “jugar con dinero público para pagar prebendas a un tránsfuga”.

Como ya ocurrió hace dos años, el grupo socialista presentará el sábado a su candidato, que cuenta con el apoyo de sus 12 concejales y el de Unidas Podemos, cuya portavoz le ha confirmado su voto, para lo cual han llegado a un acuerdo programático a desarrollar en los dos próximos años porque “nunca se sabe”.

Cabezas y Cadena recuerdan que Gragera aseguró que el acuerdo que se alcanzase se haría público.