En la Asociación de Hostelería de Badajoz no ha sentado nada bien la iniciativa de la eurociudad de organizar, coincidiendo con los días de feria, una muestra gastronómica de establecimientos de la localidad portuguesa de Campo Maior, donde siete restaurantes se turnan y ofrecen hasta el viernes tapas gratuitas acompañadas de vino de una bodega de la localidad.

El malestar tiene que ver, en primer lugar, con que no se haya consensuado esta actividad con el sector. El presidente de la asociación, José María Pérez Marqués, deja claro que los hosteleros de Badajoz no están en contra de la restauración de Campo Maior ni de los profesionales que participan en esta muestra. Pero sí se quejan de que con todas las restricciones que han sufrido los negocios durante la pandemia -“que no han sido diferentes aquí que en Campo Maior”- siempre han estado ofreciéndose al ayuntamiento para buscar salidas “de manera consensuada” y “ahora de buenas a primeras nos encontramos con esto en la calle”. No se oponen a la iniciativa, pero apuntan que “la eurociudad somos todos” y Badajoz es una parte. “Si hablamos de gastronomía de la eurociudad tendremos que reunirnos los que nos dedicamos a la gastronomía con un planteamiento que sea bidireccional”. Pérez Marqués se pregunta si los hosteleros pacenses van a tener la oportunidad de mostrar su cocina en Elvas o Campo Maior y con quién han consultado para organizarlo, “porque la hostelería somos nosotros, no son ellos, que actúan al libre albedrío”.

La asociación lamenta además que esta actividad, que se prolonga hasta el viernes, coincida con la Feria de San Juan, en la que el ayuntamiento pacense no ha permitido a los hosteleros sacar barras a la calle y los que carecen de licencia de terrazas no pueden colocar nada en el exterior. Aunque en la muestra sobre Campo Maior existe un amplio espacio entre las mesas y sillas con la fachada en los soportales, Pérez Marqués critica que se hayan autorizado “interfiriendo en el tránsito de los peatones y en el acceso a los negocios y a los portales, porque sea la eurociudad”. El Ayuntamiento de Badajoz sí está autorizando ampliar un 20% las terrazas por la feria a todos aquellos que tengan espacio suficiente y sin interferir en la accesibilidad, circunstancias que según Pérez Marqués no se respetan en esta muestra gastronómica del país vecino. Sobre que esta iniciativa pueda servir para atraer clientela al resto de establecimientos de entorno, en lugar de perjudicarles, el presidente de la asociación insiste en que se tendría que haber consensuado con los profesionales de la ciudad.

Los hosteleros se quejan de “competencia desleal y diferencia de trato en las concesiones de ocupación en la vía” y de que se haya organizado sin dialogar con los profesionales del sector en Badajoz. García Marqués se pregunta por qué los responsables políticos deciden dónde y cuándo tienen que ir sin contar con los hosteleros. “Yo no me meto en cuestiones administrativas de la eurociudad, porque esa es su competencia, pero sectorialmente los que tienen que participar son los profesionales”, porque de lo contrario “esto no es colaboración”.