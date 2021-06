Dos jóvenes quedaron atrapadas anoche durante 40 minutos en una atracción de la Feria de San Juan en Badajoz, después de que uno de los brazos quedase bloqueado en el aire a unos tres metros del suelo, situación que finalmente quedó en un susto. El responsable de Emergencias de Cruz Roja, Víctor Domínguez, ha afirmado a Efe que el suceso ocurrió en torno a las 0.15 horas de la pasada noche, cuando uno de los brazos de una atracción tipo Canguro quedó inmovilizado en el aire.

Mientras el resto de los usuarios de la atracción pudieron salir, las dos jóvenes que se encontraban en ese brazo quedaron suspendidas en el aire dentro de sus asientos, ante lo cual se desplazaron efectivos tanto de los bomberos como de Cruz Roja para tener controlada la situación.

Finalmente fueron los mismos operarios de la atracción quienes pudieron bajar el brazo, por lo que tras los momentos de tensión y nerviosismo las dos personas salieron por su propio pie y no precisaron ser intervenidas. Posteriormente, se llevaron a cabo varias pruebas y la atracción siguió funcionando con normalidad.

Según el responsable de Cruz Roja, éste fue el hecho más significativo durante la noche de ayer en el recinto ferial, cuando se atendieron a 8 personas de carácter leve, dentro de la tónica general desde que se iniciase la Feria de San Juan el pasado sábado. Un traumatismo, una herida accidental o dos síncopes fueron algunas de las causas de estas intervenciones.

Por su parte, el propietario de la atracción ha querido aclarar que no se produjo ninguna avería en su atracción, sino que el bloqueo se debió a que funcionaron "bien" los sistemas de seguridad. Según ha explicado, detectaron una anomalía en uno de los arneses, probablemente debido a algún "movimiento brusco" de alguna de las usuarias, por lo que de forma automática se paralizó para evitar cualquier tipo de riesgo. Asimismo, señaló que no pasaron más de "15 o 20 minutos" hasta que todo se resolvió sin complicaciones, siguiendo los protocolos establecidos para estos casos, y que el aparato continuó después funcionando "con absoluta normalidad y sin ningún problema". "No ha habido avería, lo que ha pasado es que los sistemas de seguridad han respondido perfectamente", insistió.