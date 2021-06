La fecha está puesta pero las cartas aún no aparecen levantadas encima de la mesa. Para que Ignacio Gragera, de Ciudadanos, sea investido el próximo sábado, 26 de junio, alcalde de Badajoz, requiere del apoyo imprescindible del exconcejal de Vox y ahora no adscrito, Alejandro Vélez, quien en estos momentos y, según acaba de declarar a este diario, todavía no tiene un acuerdo cerrado con Cs, por lo que considera que la convocatoria del pleno extraordinario es “prematura”. Vélez sí ha reconocido que “el deseo” existe y no es otro que Gragera cuente el sábado con su voto, pero “a día de hoy no está todo cerrado”, ha insistido.

Así, ha comentado que cree que el acuerdo con Ciudadanos podría cerrarse mañana miércoles. “Es verdad -concreta Vélez- que he mostrado a Gragera mi asombro por que convoque el pleno de investidura sin tener cerrado absolutamente nada”, pues aunque ambos han hablado de “algunas pinceladas" y el alcalde en funciones está de acuerdo en sus propuestas, “todavía no ha sido rubricado”, por lo que espera que “no haya sorpresas” en la sesión plenaria en la que tiene que ser elegido el nuevo alcalde. Así, el concejal no adscrito recalca que aunque el pleno esté convocado para el sábado “no significa que si no llegamos a un acuerdo puede pasar de todo”.

Vélez no ha asistido esta mañana a las comisiones informativas convocadas en el ayuntamiento, preparatorias del pleno ordinario que se celebrará el lunes, después del extraordinario. Tampoco estuvo en el celebrado hace justo una semana, el 15 de junio, en el que el popular Francisco Javier Fragoso presentó su renuncia a la alcaldía, lo que se interpretó como una manera de forzar un acuerdo con el futuro alcalde en el que quiere poner sus condiciones. Hace una semana argumentó que no había estado en el pleno de despedida por motivos personales. Hoy tampoco ha acudido a las comisiones “porque tenía que atender una circunstancia personal”, ha señalado. La presencia de Vélez en el pleno del sábado es imprescindible para que Gragera sea alcalde. La corporación está integrada por 27 concejales. El candidato de Ciudadanos tiene asegurados los votos de su grupo (4) y los 9 del PP, que suman 13. Necesita al concejal no adscrito. De no acudir, el candidato del PSOE, Ricardo Cabezas, si suma a los 12 de su grupo el voto de la concejal de Unidas Podemos, Erika Cadenas, tendría 13. En caso de empate, el alcalde sería el candidato de la lista más votada. Cabezas sería alcalde. Aunque Gragera tiene un as definitivo: Vélez nunca permitiría gobernar a la izquierda.