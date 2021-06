El próximo sábado, 26 de junio, último día de la Feria de San Juan, se celebrará en el Ayuntamiento de Badajoz el pleno en el que será elegido e investido el nuevo alcalde de la ciudad, a todas luces Ignacio Gragera, de Ciudadanos. Se dará así cumplimiento al pacto de alternancia firmado al inicio de este mandato, en 2019, entre PP y Cs, una vez que el popular Francisco Javier Fragoso renunció a la alcaldía el pasado 15 de junio, cuando se cumplían justo dos años desde que tomó posesión.

Gragera, como alcalde en funciones, tiene la potestad de convocar el pleno de investidura, para lo que dispone de 10 días hábiles desde la renuncia de Fragoso. El plazo concluye el 30 de junio y no lo va a apurar. No entraba en sus planes hacerlo y, de hecho, su pretensión era celebrado el pasado viernes, 18 de junio. Pero había flecos por atar. El exconcejal de Vox y ahora no adscrito, Alejandro Vélez, llevaba más de un mes alimentando la duda sobre a quién iba a apoyar con su voto. Ni siquiera asistió al pleno de renuncia de Fragoso y, ese mismo día, realizó declaraciones en las que se mostraba abierto a llegar a un acuerdo con quien se comprometiese a cumplir sus peticiones. Gragera parece tener ya su voto asegurado. Lo dijo la semana pasada y lo reiteró ayer. «Confío y estoy absolutamente seguro de que el día que se celebre este gobierno va a seguir funcionando con total normalidad». A pesar de las polémicas de los últimos días, Gragera defendió que la transición está siendo «tranquila», desde su perspectiva, pero «hay intereses para hacer ver que no es así».

Los acuerdos con Vélez ya están «claros», según el alcalde en funciones. Ahora hay que plasmarlos en un papel «y los daremos a conocer», se comprometió. Lo harán público antes de la investidura. Respecto a las conversaciones pendientes con el portavoz socialista, Ricardo Cabezas, que la semana pasada aseguró que lo llamaría, Gragera afirmó ayer que no ha recibido esta llamada.

En cuanto a la redistribución de las concejalías, el alcalde en funciones ya sabe cómo quedará. De momento, solo confirmó que María José Solana, como primer teniente de alcalde, será la portavoz del equipo de gobierno.