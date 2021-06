Los colores de los delantales de los camareros del Casco Antiguo contrastaban con el cielo nublado que invadió Badajoz ayer por la mañana en la segunda jornada de una Feria de Día que ha empezado a medio gas. Así lo reconocen varios hosteleros de la ciudad, que apuntan que las bajas temperaturas y la lluvia provocaron una menor afluencia de personas en sus establecimientos.

Fernando Caro, de La Cacharrería, señala que tuvieron trabajo durante el fin de semana, pero que no será tanto como el que les espera el día festivo y su víspera: «La gente no es tonta. Si ve que hace mal tiempo, no va a salir sabiendo que la semana que viene será diferente».

La situación en Carmen Gastrobar ha sido parecida. Han atendido a bastantes clientes estos dos días, pero «no había demasiado movimiento», indica Zaira Casal, una de sus camareras, que cree que estos próximos días la cosa «irá mejor».

«Yo miraba el cielo y parecía que estábamos en carnaval, porque ahí uno nunca sabe si le va a llover o no», cuenta Lara Montero de Espinosa, concejala de Ferias y Fiestas. Aun así, manifiesta estar contenta con la respuesta de la ciudadanía, que actuó «con responsabilidad» respetando unas medidas de seguridad que esta semana se podrían modificar. Todo depende de que la Junta de Extremadura decida permitir el consumo en barra y ampliar el horario hasta las tres de la madrugada: «La postura del ayuntamiento ha sido ir adaptándose a las restricciones, y nosotros valoraremos todo aquello en lo que podamos ayudar».

Vacaciones

Otro de los motivos por los que los veladores de la ciudad no estuvieron hasta arriba fueron las pequeñas vacaciones que los pacenses se suelen tomar los fines de semana cuando llega el calor. Lo demuestra el perfil de comensales con el que contaron algunos establecimientos hosteleros: gente del norte en Carmen Gastrobar, madrileños en La Cacharrería, sevillanos y portugueses en La Pezería...

Lo confirma José Luis Rodríguez, encargado de El Boquerón de Plata situado en la plaza de los Alféreces: «A mí me falta mucha clientela que sé que se ha ido, pero luego vienen otros de fuera». Asegura que, aunque estuvieron llenos, la situación no es la misma que antes, cuando se le acumulaba gente en la puerta esperando a que se le quedara una mesa libre o cuando abría durante todo el día. Ayer, después de la sobremesa, tuvo que cerrar: «Estamos trabajando algo más, pero poco. En comparación con otros años, esto no tiene nada que ver», sentencia.