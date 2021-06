A punta de pistola y con un casco para ocultar su rostro. Así ha atracado esta mañana un hombre el supermercado Al Lado ubicado en la avenida Ricardo Carapeto, en la barriada pacense de San Roque. Según han confirmado fuentes de la Policía Nacional, los hechos se han producido sobre las 11.30 horas, cuando el atracador ha accedido al establecimiento por la entrada trasera (en la calle Juan Labrado) y se ha dirigido hasta la oficina, donde había al menos dos empleados, tras atravesar un pasillo de una docena de metros. Según los testimonio recabados por este diario, el ladrón ha realizado tres disparos, dos al suelo y una a la pared, para intimidar a estos trabajadores, a los que ha requerido que le entregasen dinero. Sin embargo, los primeros se han negado y el asaltante ha desistido, marchándose del lugar a la carrera y huyendo en una moto de campo que había dejado en marcha junto a la entrada por la que accedió.

Al escuchar las detonaciones, entre la clientela se han vivido momentos de tensión e incertidumbre. Muchos no se han percatado de lo que ocurría, pero al ver a otros correr hacía la salida o la parte de atrás del supermercado, los han seguido. Afortunadamente no se han registrado daños personales. Algunas fuentes apuntan a que el arma utilizada era de fogueo, aunque oficialmente aún no se ha confirmado este extremo.

Tras el suceso, la Policía Nacional ha activado un dispositivo para su búsqueda, localización y detención, sin que hasta el momento haya dado resultado. Agentes de la Brigada de Policía Científica han estado en el supermercado inspeccionando el establecimiento asaltado para recoger posibles pruebas.