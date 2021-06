La puesta en marcha del Consorcio del Casco Antiguo de Badajoz tuvo un impulso definitivo el pasado mes de abril, cuando la Junta de Extremadura confirmó su participación en la reunión telemática que mantuvo con representantes municipales y de asociaciones que han venido trabajando en la defensa de este entorno. Aquel día se marcó junio como plazo para su puesta en marcha y, según el concejal de Turismo y Patrimonio, Jaime Mejías, se han producido avances, que lo llevan a calcular que el consorcio pueda terminar de constituirse este año y arrancar en 2022. De hecho, hasta el próximo año no podrá entrar el Ministerio de Fomento, por motivos presupuestarios, aunque ya existe confirmación de su participación, según ha asegurado la Junta al ayuntamiento.

Mejías recuerda que en la reunión de abril, que pilotó la vicepresidenta primera y consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, se acordó que la Junta reenviaría al ayuntamiento y la Diputación de Badajoz el modelo de convenio y los estatutos del futuro consorcio, en los que está trabajando la asesoría jurídica de la Administración regional. El ayuntamiento ha recibido este borrador, con una redacción más ordenada, para que lo complete con sus aportaciones, que ya ha devuelto a la Junta hace diez días. Ayer mismo el concejal confirmó en la vicepresidencia que lo han recibido y ahora se está casando con la propuesta de la Junta y con la de la diputación.

Las aportaciones del ayuntamiento tienen que ver con la organización, presupuesto y personal. Mejías anuncia que «próximamente» tendrá lugar un nuevo encuentro (presencial o telemático) para poner en común las tres partes, dado que el Ministerio de Fomento no se puede incorporar hasta el 2022, según les ha informado la vicepresidenta. Pero la Junta, ayuntamiento y diputación siguen adelante. No obstante, el concejal cuenta con el que el consorcio no podrá arrancar hasta enero de 2022 «como muy pronto» porque «aquí hay mucha tela que cortar», señala. Mejías explica que hay que concretar con qué presupuesto va a a contar, con qué órganos de control, las aportaciones de cada una de las partes, la sede, las herramientas, instrumentos y perfiles que se tienen que contratar. El concejal insiste en que cuando pone esta fecha se refiere el funcionamiento, pues a lo que están dedicados en estos momentos es a los trabajos previos para poder arrancar al comienzo del próximo año, «que está a la vuelta de la esquina».

Respecto al contenido del convenio y los estatutos, el responsable de Patrimonio insiste en que está en fase de negociación, que continúa adelante entre las tres administraciones. «Estamos deseando que arranque, que nos convoquen a una reunión y seguir dando pasos, porque el ayuntamiento es el auténtico impulsor», defiende.