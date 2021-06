La subida del sueldo del superintendente de la Policía Local en Badajoz, Rubén Muñoz, tiene el "total apoyo" del equipo municipal de gobierno porque su puesto no está bien catalogado, según ha defendido esta mañana la concejala de Recursos Humanos, Hitos Mogena, tras haberlo denunciado USO, como publicó ayer este diario. "Consideramos que la reivindicación del superintendente es justa y no solo lo pensamos nosotros desde el servicio sino también las organizaciones sindicales", ha afirmado la concejala, que ha defendido la necesidad de negociar esta propuesta y otras demandas de este cuerpo policial.

USO mostró, a través de un comunicado, su rechazo a la "autosubida" de sueldo de Rubén Muñoz de 7.521,26 euros. Mogena ha expresado hoy su plena confianza en el superintendente, que ha estado "en un año muy difícil" trabajando "con mucha profesionalidad" y ha tenido todo el apoyo del cuerpo de policía, cuyo agentes han estado atentos a todas las necesidades ciudadanas. Mogena ha explicado que, como cualquier empleado público, Muñoz tiene el mismo derecho a solicitar que se revisen las remuneraciones de su puesto de trabajo. En este sentido, según ha afirmado, ha sido el "servicio" el que ha presentado una propuesta a Recursos Humanos, que se llevó ayer a la mesa de negociación. La concejala reconoce que en la convocatoria se trasladó una propuesta errónea a los sindicatos, pero se les hizo saber antes de comenzar la reunión y se les trasladó la que ya era la correcta.

Mogena no ha concretado la traducción económica definitiva que se va a negociar. Sí ha manifestado que no son más de 7.000 euros, como informó USO, sino en torno a 5.000, según ha podido recordar. "Es mejor no entrar en cantidades porque no tiene sentido, sino que hay que ver en qué conceptos retributivos tendría que incrementarse y valorar si es peligrosidad, responsabilidad, si es especial dificultad técnica, que la tiene y su dedicación", ha comentado y ha añadido que quizá haya que revisar también otros puestos de la policía y negociarlos.

La concejala ha insistido en que el puesto de superintendente está mal catalogado y se va a negociar la catalogación correcta y otras necesidades más amplias que pueda tener la policía local de Badajoz. Así, ha explicado que todos los puestos de la policía están catalogados en el nivel medio e incluso en el superior, pero el del superintendente está ahora en el mínimo y se pretende que esté en el medio. Asegura que todas las organizaciones sindicales, "salvo algunas", consideran que realmente este puesto está mal catalogado, pero que este no es el momento y que hay que sentarse y no solo negociar este caso, cuyas remuneraciones tienen que ser otras "por su responsabilidad, por su puesta a disposición las 24 horas los 365 días al año, por la dificultad técnica que implica su puesto y por otras cuestiones".