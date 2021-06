Javier Borrego, encargado de la Casona Alta, asegura que el número de reservas con las que cuenta su restaurante para el primer San Juan después de la irrupción del coronavirus se asemeja a la cifra de hace cuatro o cinco años, cuando la Feria de Día todavía estaba en auge.

Antonio Pérez, en cambio, apenas ha recibido llamadas de personas que estén interesadas en asegurarse un sitio en la terraza de su taberna Bigote, pero no se desanima y confía en los planes esporádicos que le surjan a los pacenses una vez empiecen las fiestas. Inocente Jiménez, de La Corchuela, directamente no se puede permitir tener vacías sus mesas durante varias horas, por lo que no admite reservas y se encomienda a su clientela fija.

Son las diferentes situaciones a las que se enfrentan varios hosteleros de Badajoz en una Feria de Día en la que esperan mayor actividad respecto a la que había antes de la pandemia. Las expectativas en general, a pesar de las diferentes circunstancias que rodean a cada restaurante, son positivas, como apunta Laura García, gerente de Carmen Gastrobar Ginclub y tesorera de la Asociación de Empresarios Casco Antiguo de Badajoz (Aecab): «Estamos limitados, pero soy bastante optimista. Hemos convencido a bares que nunca han querido participar en acciones conjuntas para que se animasen este año, y lo han hecho con ganas y ilusión». Y es que, gracias a la aportación de los casi 40 asociados con los que cuentan, el Casco Antiguo contará con actuaciones musicales itinerantes diarias: grupos rocieros, cantaores flamencos, hombre orquesta...

También decorarán los establecimientos hosteleros que formen parte de la asociación y facilitarán a sus camareros delantales de colores hechos a mano por Margo González. Ella no regenta ningún bar, sino la tienda de ropa, complementos y libros Dulce Locura, pero ha decidido implicarse en este asunto para poder ayudar a remontar el vuelo a uno de los sectores que más afectado se ha visto por la pandemia.