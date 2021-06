Ha sido su última rueda de prensa antes de que mañana, 15 de junio, presente su renuncia como alcalde de Badajoz, para cumplir el pacto de alternancia firmado por el PP y Ciudadanos al inicio de esta legislatura. Francisco Javier Fragoso ha comparecido esta mañana para dar a conocer el auto de la Audiencia Provincial que archiva en la vía penal, por tercera vez, la denuncia del grupo municipal socialista por presuntos cobros indebidos en las pedanías. Fragoso ha defendido que quería comparecer para defender la "dignidad y honorabilidad" de "personas intachables", en referencia a los alcaldes de los poblados, como demuestra este auto de sobreseimiento que, según Fragoso, ya no se puede recurrir como confirmó el pasado viernes, 11 de junio, aunque la decisión judicial tiene fecha del día 1 de este mes. El todavía alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, ha exigido al portavoz municipal socialista, Ricardo Cabezas, "que pida perdón y, si es posible, que se vaya a su casa".

El auto que ahora se hace público viene a desestimar el recurso de apelación que interpuso el grupo socialista contra el ya dictado por el juzgado de instrucción número 2 en las diligencias previas. El PSOE denunció presuntos cobros realizados por los alcaldes pedáneos en los poblados dependientes de Badajoz a vecinos y usuarios por la instalación de veladores, uso de instalaciones deportivas, venta ambulante o alquiler de instalaciones deportivas sin que estas cantidades fuesen fiscalizadas por parte del ayuntamiento matriz ni ingresadas en las arcas municipales. Según los informes del secretario general y de la tesorera del ayuntamiento pacense, estos ingresos no constaban. El auto explica que "nos encontramos con una práctica administrativa consistente en pedir colaboraciones para el gasto público en festividades locales y uso de instalaciones deportivas, no legalizadas ni fiscalizadas administrativamente, pero sí socialmente aceptadas y asumidas y, efectivamente, destinadas al fin público que las motiva", pero "no consta que en ningún momento que tales peticiones se hicieran de forma coactiva". "Es cierto -recoge- que la Administración local goza de potestad fiscal para el establecimiento de impuestos, arbitrios y tasas, pero también lo es que dicha prerrogativa no alcanza a las entidades menores, de suerte que no cabe confusión alguna por parte de los ciudadanos quienes, al ceder a la solicitud de los responsables de sus pedanías, lo hicieran presumiblemente a sabiendas de que participaban en una cuestación voluntaria pese al posible carácter finalista del pago (adjudicación del uso temporal de espacios públicos)". Aduce además que "tampoco se evidencia que dicha actuación, que era acostumbrada en las entidades menores, regidas por personas de escasa formación intelectual, se hiciera con el designio de eludir las formalidades administrativas establecidas para la aprobación de tales exacciones y la ulterior fiscalización o intervención de los fondos recaudados y así, por el contrario, con idea de obtener fondos para celebrar con sus convecinos los festejos de las respectivas entidades locales".

"Hemos podido meter la pata, pero jamás hemos metido la mano", ha recalcado Fragoso, que ha acudido a esta frase de su antecesor, Miguel Celdrán. Del texto del auto, el alcalde ha destacado el apartado que señala que "en ningún caso existe elemento indiciario objetivo que pudiese motivar la puesta en marcha de la maquinaria penal instructora por responsabilidad penal del alcalde de Badajoz pues ni objetiva ni subjetiva ni tácita ni por omisión ni acción existe indicio de cobro o ingresos por bienes de dominio púbico al margen de la fiscalización reglamentaria". Fragoso ha comparecido acompañado de tres alcaldes pedáneos, así como algunos de sus concejales y ha arremetido duramente contra Cabezas, a quien ha acusado de actuar "en absoluta connivencia" con los integrantes de un grupo de Facebook en una "operación" que tenía como fin "tumbar" al todavía alcalde.

Esta decisión judicial no se puede recurrir, si bien el autor del auto deja la puerta abierta a la vía contencioso administrativa. "Debe ser mantenido el sobreseimiento acordado en el supuesto sometido a nuestra consideración, si bien se ha vulnerado presumiblemente el principio de legalidad en materia fiscal, tal infracción puede ser perseguida en el orden contencioso-administrativo", señala expresamente. Para Cabezas, estas palabras son una "invitación" expresa a que el grupo socialista acuda a esta vía, en lugar a la penal.