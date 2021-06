«Clark Kent necesitaba su capa para salvar a la gente. La peluca rubia con flequillo es mi capa de Superman. Es el traje de súper fuerza que tomo como excusa para sacar lo que llevo dentro y plasmarlo en el escenario». Esto cuenta Arantxa Castilla-La Mancha, la aspirante extremeña a Drag Race España, sobre lo que siente al ser drag queen.

Detrás de la peluca, los tacones y el maquillaje se encuentra José Méndez García, un joven de 23 años de Jerez de los Caballeros que con 17 se marchó a Madrid a estudiar Comunicación Audiovisual. «En el primer curso tuvimos que hacer un trabajo para una asignatura de cine. Rodábamos una serie de una parodia española y yo hice de mujer. Desde entonces sentí que quería seguir haciéndolo», relata.

Cuando era niño disfrutaba de las series de Disney. ‘Hannah Montana’ y ‘Los magos de Webberly Place’ amenizaban sus tardes. «Era raro y abiertamente queer. Con esta personalidad era fácil que te dieran de lado o te dejaran fuera de los planes en los grupos de adolescentes. Me quedó refugiarme en las series de televisión, en programas y en la música. Ahí creo que de algún modo nació, aunque con matices, Arantxa Castilla-La Mancha», desvela.

Su referente, en Disney

De entre todos, el personaje que realmente marcó su vida fue el de Hannah. La actriz Miley Cirus protagonizaba la historia de Miley Stewart, una adolescente que viajó del pueblo a la gran ciudad a convertirse en Hannah Montana y llevar una vida secreta como una súper estrella del pop. «Me sentí identificado. Esa niña que vivía en el mundo rural y se mudaba para triunfar quería ser yo. Quería esa vida», confiesa. «En los pueblos es difícil sentir la libertad plena, aunque a mí me sirvió para conectar aún más con mi personaje. Para mí no había armario suficientemente grande en el que pudiera estar encerrado», argumenta. Sin embargo, asegura que vivir en el mundo rural puede llegar a ser una gran barrera para muchos que se ven obligados a abandonar sus hogares para ser «libres».

Esta doble vida es la que tomó como referencia Méndez a la hora de aterrizar en el mundo del drag. Siempre le había gustado actuar y llamar la atención según él mismo cuenta. Gracias al drag consiguió encontrar su sitio sobre las tablas de un escenario y de la mano de Hannah Montana se empoderó. «Nunca me sentí segura para estar encima de los escenarios hasta que me puse peluca, me subí a unos tacones y me maquillé», cuenta. En 2018 empezó a hacer concursos en la capital española. «En uno gané y en otro quedé segunda. Al final empecé a hacer shows esporádicamente y terminé consiguiendo un trabajo fijo en Delirium -un local de espectáculos de Madrid--», relata. «Una vez terminas el show, te bajas de los tacones y te limpias la cara te deshaces de esa identidad y vuelves a ser tú. Esa dualidad entre el mundo real y el del drag es lo que más me gusta y me hace sentir genial», añade.

Se autodefine como la Hannah española. Con este mensaje pasó los castings de Drag Race España hasta convertirse en una de las diez aspirantes. El reality lleva desde 2009 emitiéndose en Estados Unidos y Latinoamérica. Este año, es la primera vez que salta a la pantalla en España. Atresmedia emitió el primer programa en abierto. Ahora puede verse en Atresplayer Premium cada domingo a las 20.00 horas.

Para la extremeña es un honor poder formar parte de la primera edición. «Es un orgullo poder representar al colectivo. Para España significa muchísimo que este mundo esté al alcance de todos. Ya es hora de desvincular el drag de la noche. Es mucho más que eso. Es una forma de vida», reivindica. En el reality, cada semana las participantes se someterán a diferentes pruebas y desafíos de baile, vestimenta o actuaciones que serán valoradas por un jurado formado por Ana Locking, Javier Ambrossi y Javier Calvo.

Sobre su paso por el talent poco puede contar porque apenas se han emitido tres programas. No obstante, las redes sociales ardieron desde la primera emisión y muchos la han calificado ya como favorita. La extremeña, aún emocionada, dice que jamás se hubiera esperado una acogida igual. «Ha sido increíble. Me siento muy arropada por Extremadura y lo curioso es que también he recibido mucho apoyo de Castilla-La Mancha. Me felicitaron por el día de la comunidad el pasado 31 de mayo», asegura entre risas.

Aún siendo pronto para conocer más detalles, Arantxa ya ha conquistado a los espectadores e internautas. Todo apunta a que la Hannah Montana extremeña no dejará a indiferente a nadie.