El alcalde de Valencia del Mombuey, Manuel Naharro, será candidato único a la presidencia provincial del PP pacense. Así lo ha decidido la presidencia del Comité Organizador del XIV Congreso Provincial del Partido Popular de Badajoz una vez analizados los avales presentados por los precandidatos y acorde al reglamento de la cita congresual prevista para el próximo 18 de julio.

Naharro presentó ayer 1.162 avales que cumplían de sobra con el requisito mínimo de 75 que se pedía para poder aspirar a la presidencia provincial. El exalcalde de Mérida, Pedro Acedo, sin embargo, contaba solo con 96. Dichos avales deben cumplir con una serie de requisitos, como, por ejemplo, que la persona que lo aporte haya estado al día de la cuota del partido durante un tiempo determinado.

Por ese y otros motivos, el comité no suele aceptar todos los que se presentan. La cantidad retirada a Acedo por no respetar las exigencias ha hecho que no supere el corte y que, por tanto, Manuel Naharro se convierta en candidato único.