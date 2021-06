Que hay un candidato oficial y otro que parece un intruso está claro. Por la normativa del PP, cualquier afiliado que lleve como mínimo un año en el partido y que cuente con el respaldo de al menos 75 avales, puede aspirar a ser candidato. Con esa premisa, el alcalde de Valencia del Mombuey, Manuel Naharro, y el exalcalde de Mérida, Pedro Acedo, partirían en igualdad de condiciones, pues ambos cumplen estos condicionantes. Pero la puesta en escena de la presentación de candidaturas, que ha tenido lugar esta mañana, por ambas partes, con una diferencia de tiempo de una hora, evidencia que uno de ellos, Naharro, es el candidato oficial y Acedo, un atrevido, con todo el derecho a serlo.

Hoy, a las 14.00 horas concluye el plazo para la presentación de candidaturas al XIV Congreso Provincial del PP en Badajoz, que se celebrará el próximo 18 de julio. Pedro Acedo se ha presentado a las 11.00 de la mañana con su carpeta en la sede del partido en Badajoz. Según ha dicho, ha logrado reunir "un centenar" de avales y lo ha hecho en apenas 24 horas, pues ha estado de viaje una semana "en el extranjero". En muy poco tiempo ha tenido que hacer "200 llamadas" y este es el resultado. Entre quienes lo apoyan, está el que fuese presidente regional del partido y presidente del Senado, Juan Ignacio Barrero. No ha dado más nombres. Tampoco tiene el permiso, según ha dicho. Acedo se presenta, según ha defendido, para aportar su "experiencia" y siendo muy crítico con el actual funcionamiento del PP en la provincia, que ha provocado que mucha gente lo esté abandonando "en desbandada". En su opinión, el PP "no ha ayudado al municipalismo". Ha insistido en que no aspira a ningún cargo, sino que su única pretensión es "ayudar" y si se presenta es porque cree que tiene posibilidades, "si no hay trampas".

Hay que tener en cuenta que el proceso de elección ha cambiado desde el último congreso regional y los candidatos se someten a una primera vuelta. Será el 29 de junio. Los afiliados que estén al día en las cuotas se enfrentarán en las sedes de las cabeceras de comarca a dos urnas: un para elegir a los compromisarios del congreso y otra para votar las candidaturas. Para que solo una llegue al congreso debe obtener la mitad de los votos, 15 puntos más y la mitad más uno del territorio.

Manuel Naharro parece tenerlas todas consigo. Encabeza la candidatura 'oficial' del partido. Tal es así que en su presentación de hoy ha estado acompañado del presidente saliente, Francisco Javier Fragoso, así como de una nutrida presencia de alcaldes que lo apoyan. Entre quienes lo arropan está el diputado regional Bibiano Serrano, que hasta el lunes por la tarde pretendía presentar otra candidatura alternativa. Pero han llegado a un acuerdo para una sola lista de integración. Naharro ha entregado 1.162 avales, nada más y nada menos, y se los ha dado en mano a la presidenta del comité organizador del congreso, María José Solana. Nada que ver con la soledad de Acedo al superar este trámite. Ni siquiera Solana estaba presente cuando ha llegado a la sede. En su intervención multitudinaria ante los medios, el alcalde de Valencia del Mombuey ha abierto las puertas a todo aquel que quiera unirse al proyecto que representa. "Todo el que quiera sumarse será bien recibido". Incluido Acedo, claro, porque "aquí no sobra nadie".