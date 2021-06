Los vecinos de Cerro Gordo están más cerca de ver cumplida una antigua reivindicación. El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana informó ayer de que ha aprobado de manera provisional el proyecto de trazado para la construcción de la segunda rotonda de acceso a la barriada en la carretera Nacional-V, en cuya obra prevé invertir 800.000 euros. El proyecto debe ahora someterse a exposición pública y, una vez resuelto este trámite, se licitarán los trabajos.

Con esta actuación se pretende dar respuesta a la demanda vecinal y también del propio Ayuntamiento de Badajoz, que en repetidas ocasiones ha exigido al Gobierno central que cumpliera este compromiso. Los residentes de Cerro Gordo reclaman desde el 2014 que se construya una glorieta en el acceso que está próximo al centro de salud, pues se quejan de que cuentan con una única rotonda de acceso desde todas las direcciones, mientras que la segunda entrada -en forma de T y con giros sólo a la derecha- permite entrar desde Badajoz y salir de la barriada, pero no acceder cuando se procede de Talavera, porque la línea es continua y los vehículos no pueden detenerse, dado que no existe un tercer carril. Esta situación obliga a realizar todo el recorrido y dar la vuelta para poder entrar en el barrio.

El Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, a través de una nota de prensa, reconoció que esa intersección en T, ubicada en el punto kilométrico 393’5 «no resuelve adecuadamente la movilidad generada en su entorno», por lo que es necesaria su transformación. Para ello, se ha proyectado la construcción de una glorieta circular con una calzada anular de 28 metros de radio exterior y dos carriles de 4 metros de anchura cada uno.

El proyecto contempla también la reordenación de los accesos mediante la anulación del existente en la glorieta proyectada y su reposición a través de la misma. Las actuaciones se completarán con la restitución de servicios, señalización y balizamiento necesarias, la implantación de sistemas de contención de vehículos y los elementos de drenaje correspondientes.

El objetivo del proyecto, según manifestó el ministerio, es «la mejora de la movilidad» en el entorno de Cerro Gordo, así como el incremento de la seguridad viaria en este tramo.

Los vecinos del barrio han acogido el anuncio del Gobierno central con satisfacción, tras siete años de reivindicaciones. «Estamos muy contentos», aseguró el presidente vecinal, Antonio Osorio, quien pidió que la construcción de la nueva rotonda se agilice lo máximo posible. «Confiamos en que esté en breve, porque para nosotros es un gran inconveniente», dijo. En este sentido, Osorio señaló que, aunque esperaban este anuncio del ministerio, desconocen los plazos que se plantea para esta actuación. Los vecinos están pendientes de mantener una reunión con la delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco, para conocer más detalles y también para poner sobre la mesa otra de sus demandas: que se instalen pantallas antirruido en el tramo de la A-5 próximo a la barriada (aproximadamente un kilómetro), para evitar molestias a los vecinos «porque el ruido es mucho, sobre todo, en verano cuando se abren más ventanas abiertas», aseguró.

Por su parte, el portavoz del grupo municipal socialista, Ricardo Cabezas, se congratuló de que se avance en este proyecto y, a través de un comunicado, señaló que seguirá «muy de cerca» su ejecución «para que no se produzcan retrasos»