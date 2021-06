El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha aprobado de manera provisional el proyecto de trazado para la construcción de la segunda rotonda de acceso a la barriada de Cerro Gordo en la carretera Nacional-V, que ahora debe someterse a información pública. El presupuesto estimado de las obras es de 800.000 euros.

Con esta actuación se pretende dar respuesta a una vieja reivindicación de los vecinos del barrio, y también del propio Ayuntamiento de Badajoz, que desde el 2014 reclaman que se construya una glorieta en el acceso que está próximo al centro de salud. Los residentes se quejan de que solo cuentan con una única rotonda de acceso desde todas las direcciones, pues la segunda entrada en forma de T (con giros sólo a la derecha) permite entrar desde Badajoz y salir de la barriada, pero no acceder cuando se procede de Talavera, porque la línea es continua y los vehículos no pueden detenerse, dado que no existe un tercer carril. Esta situación obliga a realizar todo el recorrido y dar la vuelta para poder entrar en el barrio.

El ministerio, a través de una nota de prensa, reconoce que esa intersección en T, ubicada en el punto kilométrico 393'5 que "no resuelve adecuadamente la movilidad generada en su

entorno", siendo necesaria su transformación. Para ello, se ha proyectado la construcción de una glorieta circular con una calzada anular de 28 metros de radio exterior y dos carriles de 4 metros de anchura cada uno. Asimismo, se van a reordenar los accesos mediante la anulación del existente en la glorieta proyectada y su reposición a través de la misma. Las actuaciones se completarán con la reposición de servicios, señalización y balizamiento necesarias, la implantación de sistemas de contención de vehículos y los elementos de drenaje correspondientes.

El objetivo del proyecto, según el ministerio, es "la mejora de la movilidad" en el entorno de Cerro Gordo, así como la seguridad viaria.