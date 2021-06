El Palacio de Congresos de Badajoz ha acogido esta mañana el acto de graduación de la XLII Promoción de Medicina, correspondiente al curso pasado de la facultad, que no pudo celebrarse entonces debido a la situación sanitaria. La ceremonia ha contado con la presencia del presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, el consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, y el presidente del Colegio de Médicos de Badajoz, Pedro Hidalgo. En esta promoción se han graduado 109 alumnos de la Facultad de Medicina.

En su intervención, Pedro Hidalgo ha reconocido el talento de estos jóvenes médicos gracias a la formación recibida, a los que ha pedido que no abandonen la región “ya que vosotros sois Extremadura, su futuro y su presente más inmediato”. En este sentido les ha puesto como ejemplo la Academia de Medicina de Extremadura “plagada de prestigiosos médicos que no necesitaron abandonar su tierra para desarrollar su carrera con plenitud de satisfacción personal y profesional”. Por ello, ha solicitado el esfuerzo conjunto de la sociedad extremeña para ofrecer a estos jóvenes valores las condiciones necesarias para que no tengan que irse a otras regiones o países para ejercer la medicina.

Al mismo tiempo, Hidalgo ha pedido a los graduados que no pierdan la perspectiva de lo que significa ser médico, “una profesión ante todo humanista, ya que tratamos a enfermos, no enfermedades, y en esa relación médico y paciente debemos devolver la confianza depositada en nosotros con conocimiento, empatía y humanidad”.