Sus seguidores en Youtube se cuentan por cientos de miles y las visualizaciones de sus vídeos por millones. Álvaro Pascual y Rodrigo Septién, o Pascu y Rodri como son más conocidos, pasaron ayer por la Feria del Libro de Badajoz para presentar su colección de libros, que ya va por su cuarto volumen. Tras ‘Los mayores villanos’, ‘Las auténticas princesas’ y ‘Los Dioses más locos’, ha llegado el turno a ‘Los héroes más épicos’, en el que narran las aventuras de héroes y heroínas de todo el mundo de una manera bastante diferente a como se suele contar habitualmente. «A mí me encanta la historia, nos encanta documentarnos y enseguida sale la luz el contraste de que lo que te han contado día a día y la realidad», explicó Pascu. El resto corre por cuenta del toque de humor y la originalidad que le ponen a las historias que cuentan, ya sean de princesas, héroes o dioses de la mitología griega o nórdica. «Nosotros no estropeamos los mitos, les damos otro encanto», aseguraron.

Estos amigos desde la época del instituto pusieron hace ya varios años en marcha un proyecto muy personal bautizado con el nombre de ‘Destripando la historia’, en el que, a través de su canal de Youtube. Comenzaron a pintar en vivo en una pizarra las ilustraciones (que han terminado siendo dibujos animados) y poniendo música y letra a los cuentos y películas de toda la vida, pero desvelando la parte de la historia que no cuentan los demás. Su éxito hizo que una editorial llamara a su puerta para que dieran el salto al mundo de los libros. Ya llevan cuatro y, como pasó con los vídeos, han ido evolucionando desde que se publicó el primero. No son historiadores, pero su revisión de la mitología griega y nórdica ha encandilado a cientos de miles de personas en todo el mundo. «Nosotros lo que hacemos es darle esa chispa que tenemos, porque somos muy teatreros, y ofrecemos una historia que no se cuenta tanto como la original».