Tiene su segunda novela, ‘Los diez escalones’, en el mercado, pero continúa hablando de la primera, ‘La cocinera de Castamar’, que reconoce que le sigue dando muchas alegrías, «porque tanto el libro como la serie (que se puede ver en Netflix y Atresmedia) están funcionando muy bien y estoy encantado». Fernando J. Múñez fue uno de los protagonistas de la octava jornada de la Feria del Libro de Badajoz, a la que acudía por primera vez para hablar de la historia de Clara Belmonte y don Diego de Castamar, pero también para invitar al público a sumergirse en las páginas de su nuevo trabajo, un thriller medieval, ambientado en el siglo XIII.

La historia de ‘Los diez escalones’ , arranca cuando el cardenal Alvar León de Lara recibe una misiva de quien fuera su mentor para que regrese a la Abadía de Urbión porque ha descubierto algo importante. Alvar se muestra reticente, porque volver significa reencontrarse con Isabel, la mujer que amaba y abandonó para ser sacerdote y es consciente de que se pueden reabrir herida. Pese a ello, atiende la llamada de su mentor y al día siguiente de su llegada se desencadena la tragedia.

El misterio y el amor pasional se mezclan en la novela que, como ya hizo el autor en ‘La cocinera de Castamar’, también sirve para abordar otras cuestiones como la intolerancia religiosa o los malos tratos. Fernando J. Múñez reconoce que ‘Los diez escalones’ tiene «mimbres» para convertirse en una película o serie, aunque no se aventura a saber qué le deparará el futuro. «Pero me gusta pensar que los libros tienen su espacio, que son los lectores, y las películas, el suyo. No concibo el éxito del libro porque salga una película, me gusta que sea conseguido por sí mismo».