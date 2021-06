Cuentan Fernando Marías y Raquel Lanseros que fue la propia Rosalía de Castro la que les regaló el título del libro en el que han reunido 52 poemas, uno por cada semana del año, de autores de todos los tiempos de España y América Latina, que tienen como tema central las cuatro estaciones y la naturaleza. Estaban en una terraza, con cientos de textos sobre la mesa trabajando en la selección de los poemas, y un golpe de viento hizo que uno de ellos cayera al suelo: ‘Dicen que no hablan las plantas’, de la poetisa gallega. Les bastó mirarse para saber que era el elegido.

Con una mimada edición con ilustraciones de Raquel Lagartos, ‘Dicen que no hablan las plantas’ recopila poemas de Federico García Lorca, Antonio Machado, Leopoldo Lugones, Calderón de la Barca, José Martí, Gustavo Adolfo Béquer o Adela Zamudio, entre muchos otros, No hay orden cronológico ni geográfico, «solo personas que le escribieron a la naturaleza y a los sentimientos que nos suscita en cualquier época y desde ese territorio común que es el español», explicó ayer Raquel Lanseros en su paso por la Feria del Libro de Badajoz.

Fernando Marías recomienda su lectura pausada, un poema cada semana, incluida la singular biografía de cada autor que recogen las últimas páginas, escritas como pequeños microrrelatos. Anaya ha lanzado esta edición pensando en los jóvenes, para acercarles el mundo de la poesía». «Los beneficios de la poesía en las aulas son inmensos, desde la educación de la sensibilidad, los avances que puede producir en el desarrollo lingüístico, al conocimiento sociocultural que implica, porque la poesía casi como ningún otro género literario nos traslada a u lugar, a un momento, a una sensación...y eso es una riqueza que los adolescentes no se deben perder», defendió Lanseros. «Quien lee en la infancia y en la adolescencia será un lector de por vida», añadió.

‘Dicen que no hablan las plantas’ trae un regalo: un pequeño sobre con una semilla. Hasta que no se sumerja en agua o tierra no se descubrirá. «Es un hermoso colofón para cerrar el libro, porque es una semilla de algo que brotará y es una especie de metáfora del nuevo lector de poesía», apuntó Marías.