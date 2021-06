El escritor Víctor del Árbol (Barcelona, 1968) se mostraba ayer especialmente contento por el reencuentro con sus lectores, una relación que la pandemia complicó. «Contactar con los libreros, con los compañeros te hace volver a sentirte parte de este oficio maravilloso que tenemos que es la escritura». A la Feria del Libro de Badajoz llegó para presentar ‘El hijo del padre’, una novela que cierra una trilogía, que aunque conscientemente no es una serie, sí son tres libros que versan sobre la memoria, la herencia, la culpa y las relaciones conflictivas entre generaciones. Empezó con ‘La tristeza del samurai’, siguió con ‘Un millón de gotas’ y la última es «la clausura de esta genealogía».

‘El hijo el padre’ es la historia de una familia extremeña que discurre paralela a la evolución del país desde principios del siglo XX hasta la actualidad, de la España rural a la industrial, y al mismo tiempo habla «sobre las mentiras que nos contamos a nosotros mismos para tener un discurso coherente de quiénes somos».

La trama se cuenta a través del protagonista, Diego Martín, «mi homónimo», hijo de extremeños (el padre del escritor es de Almendralejo), criado en un barrio marginal de Barcelona, que llega a ser alguien importante en la vida. En su caso, profesor de Literatura, en el de Víctor del Árbol, escritor. Para alcanzar ese éxito ha pagado un precio muy alto: renunciar a su familia, a sus orígenes, a su pasado de familia de jornaleros que trabajaban para los Patriota, los dueños de las tierras. Algo ocurre que obliga al protagonista a realizar «el viaje del salmón» que lo reencuentra con sus raíces. Según su autor, la «paradoja» de esta novela es que «la vida no eres lo que haces sino de dónde vienes, porque sin raíces no eres nada». Es casi su propia historia: «Soy hijo de la inmigración, un charnego, y no estaba conectado con la idiosincrasia de mi familia hasta que entendí de dónde vienen mis padres, qué es el Pueblo, cómo son las relaciones con la tierra y con los recuerdos de la infancia». «Cuando empecé a entender eso -cuenta- empecé a entender a mi familia y me empecé a entender a mí». El autor nació en Barcelona pero presume de ser extremeño «porque me he dado cuenta de que la identidad es de donde tú te sientes».

El dolor y la memoria son dos constantes en su obra, como lo están «en nuestras vidas». Para el escritor no es un opción. «La buena literatura no hace juicios de valor, no cuestiona el bien o el mal, que son conceptos morales, la realidad es mucho más compleja y negar eso es negar la naturaleza humana». Por eso, cuando le dicen que sus novelas son «muy duras», sonríe porque «lo que estoy haciendo es contar una realidad que existía y que al mismo tiempo forma parte de nosotros, eso no es pesimista, es entender la literatura como un reflejo de la vida».