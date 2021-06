La historia del PP en la ciudad Badajoz y en la provincia está vinculada necesariamente a Francisco Javier Fragoso, que ha sido durante casi 14 años el presidente provincial y con anterioridad otros 4 años su secretario general, 26 años concejal y más de 8, alcalde. Ahora lo deja todo, salvo el Senado. Su despedida de la alcaldía estaba anunciada desde el inicio de la legislatura, por el acuerdo de alternancia alcanzado con Ciudadanos y ayer afirmó que también en enero del 2020 anunció que no se presentaría a la reelección como presidente provincial. A pesar de su afirmación de entonces, esta decisión estaba en el aire. Pero la tarde del miércoles fue de despedida en la reunión extraordinaria convocada de la Junta Directiva Provincial y el Comité de Dirección para organizar el XIV Congreso Provincial del PP, que se celebrará el 18 de julio en Badajoz. Ayer, en una comparecencia ante los medios, explicó sus razones.

Fragoso lamentó que a veces se ponga en duda la sinceridad de las palabras de quienes ejercen la política, por el anuncio que realizó de su marcha, pero insistió en que es una persona «absolutamente predecible» que no da «sorpresas». Se va, según dijo, para colaborar con el PP en su renovación. Apuntó que durante estos años ha vivido todo tipo de experiencias, éxitos de su partido, sobre todo, y también «olas bajas». «He vivido con mucha intensidad todos estos años», señaló, porque «amo y tengo pasión por la política, pero no tengo obsesión por los cargos que me correspondan». Así, manifestó que vivió con el mismo interés su etapa de afiliado de base que los años en los que ha «intentado capitanear el barco del PP». Seguirá con la misma pasión, según dijo ayer, pero como afiliado de base del partido en Badajoz, al que aportará «hasta el último gramo de esfuerzo» para que, entre otras aspiraciones, el PP pueda gobernar en la diputación y volver a la Junta.

Después de tantos años asumiendo responsabilidades «al más alto nivel» en el partido y en las instituciones, Fragoso cree que merece ahora un descanso, como también su familia necesita que le dedique más tiempo. «Mi papel en este momento es el de dar paso» y conseguir que haya una «gran candidatura de unidad donde se sienta representado si es posible el 100% de mi partido o no menos del 90%». Porque, según Fragoso, «no hay ni una sola discrepancia en el seno de la organización sobre cuál debe ser el proyecto político». Distintos son los nombres que lo representen. Pero el presidente saliente dejó claro que existe una candidatura en la que se encuentra «la mayoría del partido» y es la que encabeza el alcalde de Valencia del Mombuey, Manuel Naharro.

Sobre el anuncio del exalcalde de Mérida, Pedro Acedo, de postularse como candidato, el presidente saliente señaló que, aun respetando que tiene todo el derecho como cualquier afiliado del partido, duda de que «su figura reúna los requisitos de lo que debe haber en mi organización, especialmente el concepto de renovación, que no sé si lo encarna con mucha exactitud». Existen otras listas en liza. Según Fragoso, puede haber alguna «pequeña discrepancia» sobre el lugar que ocupa cada uno, pero «es más interesante hablar de proyectos globales con muchos nombres».

Respecto al congreso provincial, cuyos datos adelantó ayer este diario, el plazo para la presentación de candidaturas está abierto desde ayer hasta el 9 de junio, según explicó la presidenta del comité organizador, María José Solana. La inscripción de compromisarios se podrá hacer hasta el 21 de junio y serán elegidos el 29.