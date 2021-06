El día a día está marcado por una palabra: vacuna. A nivel nacional, hay 9.405.245 personas con la pauta completa. El Gobierno pretende alcanzar la inmunidad de grupo a finales de agosto. Esto es que un 70% de la población adulta esté inmunizada. Hasta conseguir el objetivo, en la sociedad surgen preguntas comunes como: "¿Puedo hacer vida normal después de la vacuna?". El Periódico Extremadura intenta despejarlas con datos recogidos del Ministerio de Sanidad y del Servicio Extremeño de Salud.

¿Dónde y cuándo vacunarte si no te han llamado aún?

En Extremadura realizan llamamientos masivos por áreas de salud a personas que aún no han recibido ninguna dosis por franjas de edad. “Si no te han llamado y no has acudido a un llamamiento masivo para rescatar a los no localizados debes llamar a tu centro de salud”, aseguran desde el Servicio Extremeño de Salud.

¿Cómo va el ritmo de vacunación en Extremadura?

Según la última actualización de la estrategia de vacunación del Ministerio de Sanidad, a fecha de 1 de junio de 2021, la región ha recibido un total de 736.615 dosis, de las cuales ha administrado 678.475. Lo que supone un 92,1% de las recibidas. El número de personas con una dosis es de 446.172 y aquellos que han recibido la pauta completa son 244.753. Esto supone que alrededor un 50% de la población adulta ha ya recibido la primera dosis y más del 27% las dos.

Antes del 4 de junio, las áreas de Cáceres, Coria y Mérida comenzarán a vacunar al grupo de edad de los 40 a los 49 años. Además, El Servicio Extremeño de Salud (SES) ya ha avisado que este mes será el de las vacunaciones masivas en y la previsión es que a finales ya se estén poniendo las primeras dosis a la franja de entre 30 y 39 años.

¿Qué síntomas puede provocar la vacuna?

Es frecuente que después de recibir alguna de las dosis se presenten efectos adversos leves, como puede suceder con cualquier otra vacuna. Estos pueden ser: malestar general, febrícula, dolores musculares y de cabeza, náuseas y vómitos. Habrá que esperar unos días a que desaparezcan.

En caso de presentar otros síntomas diferentes, es necesario acudir al médico.

¿Pueden vacunarse las mujeres embarazadas y lactantes?

Según el Ministerio de Sanidad, no se ha detectado un mayor riesgo d covid-19 grave por estar embarazada. No obstante, se propone vacunar a las embarazadas o en periodo de lactancia con vacunas de ARN mensajero como son las de las farmacéuticas Pfizer o Moderna. La pauta la recibirán cuando les corresponda según el grupo de priorización al que pertenezcan.

De haber pasado el coronavirus, ¿cuánto tiempo debe pasar hasta ponerse la vacuna?

Deberán pasar seis meses después de superar la enfermedad para recibir la primera dosis de la misma, según informa el SES.

¿Qué sucede si me contagio después de recibir la primera dosis?

El Ministerio de Sanidad asegura que debido a que no se conoce con precisión durante cuánto tiempo persisten los anticuerpos tras una infección y que la vacunación es segura en personas previamente infectadas, se recomienda administrar la segunda dosis, una vez terminado el periodo de aislamiento.

¿Afecta tener alergia a la hora de vacunarse?

El Ministerio de Sanidad informa que la vacuna está contraindicada en las personas con historia de haber tenido reacciones alérgicas graves a algún componente de la inoculación. Puede consultarse la lista de ingredientes de cada vacuna en la web del Centro de Información online de Medicamentos de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.

En personas con alergias a otras vacunas o a medicamentos con componentes no presentes en el preparado contra el coronavirus, deben permanecer en observación durante 30 minutos después de la vacunación.

Tras la administración del inyectable, toda persona debe observarse de cualquier posible reacción durante 15 minutos. Sin embargo, en personas con alergias alimentarias, animales, alérgenos del ambiente, látex, insectos u otras alergias comunes la vacuna no está contraindicada.

¿Puedo hacer vida normal después de la vacuna?

No hasta que una parte importante de la población esté vacunada, tal y como indica el Ministerio de Sanidad. “Tanto vacunados como no vacunados, sigamos manteniendo las medidas de prevención”, añaden.

¿Qué es el pasaporte covid?

Es un instrumento para viajar. Es gratuito y universal. Beneficiará principalmente a los sectores del turismo y la hostelería, puesto que permitirá que las estancias sean más seguras y que se reactiven los viajes no solo dentro del territorio español (entre comunidades autónomas), sino principalmente en el ámbito de la Unión Europea.

Extremadura es una de las comunidades que forma parte del proyecto para poner en marcha el pasaporte. El 7 de junio este nuevo certificado verde digital ya estará activo en la comunidad. A nivel nacional será a partir del 1 de julio.

Este documento permitirá identificar si una persona:

Ha sido vacunada contra el covid-19

Se ha realizado una prueba cuyo resultado ha sido negativo

Se ha recuperado del covid-19

¿Dónde se registra la vacunación?

Quedará registrada en la historia clínica de cada persona, al igual que el resto de vacunas. Primero, se registra en los sistemas de información que mantienen las autonomías. Diariamente estos remiten la información al registro nacional REGVACU.