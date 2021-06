De Edimburgo a Cruces. Es el camino que recorre Juan Álvarez, protagonista principal de Llévame a casa. Su autor, Jesús Carrasco, vivió en la primera ciudad y, en cierto modo, también en la segunda, pues supone un trasunto de Torrijos, el pueblo donde se crio. Aunque asegura que su intención nunca fue escribir sobre sí mismo, reconoce que incluye algunos pasajes autobiográficos: «No es autoficción ni mucho menos, pero sí que es cierto que necesitaba un material muy próximo, algo que estuviera en mi bolsillo: la memoria, el recuerdo, el lugar donde has vivido, las sensaciones que tú mismo has experimentado, la relación con mi madre...».

El motivo de esta necesidad está relacionado con el parón de cinco años en el que no ha publicado nada, y es que escribir tomando como referencia su experiencia personal le ha permitido «sacar de dentro» una novela que le estaba costando bastante crear, señala el oliventino.

En 2016, salió a la luz La tierra que pisamos, su segundo libro, y no ha sido hasta 2021 cuando ha publicado el tercero. El tremendo éxito que obtuvo Intemperie, novela con la que se estrenó en el mundo editorial, es, paradójicamente, lo que le ha hecho tomarse un descanso, al menos en cuanto a publicaciones se refiere, porque lo que sí que no ha abandonado nunca ha sido el proceso creativo en sí mismo. «Estos años me los he pasado escribiendo, y creo que también soltando la carga que yo no sabía que sentía por haber salido al mercado editorial de una forma tan escandalosa. Fui de cero a cien en poco tiempo y eso al final me pasó factura», explica.

De las tres historias que ha concebido en este tiempo, dos se han quedado en el cajón, y la que finalmente ha publicado ha sido la que apela a la responsabilidad tan mentada hoy en día: «Es una noción muy cotidiana y habitual, todo el mundo la tiene en la boca, pero desde mi punto de vista tiene una mayor hondura y profundidad. Me parece que es un concepto muy fértil porque explica muchas cosas de nuestra existencia, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos y desde que nacemos hasta que morimos».

Precisamente por eso, por abarcar tanto, su novela también supone un reflejo de la propia vida: «No es una historia particularmente feliz, pero tampoco es funesta ni triste. Cada uno puede experimentarla de una manera, pero yo diría que es una novela doméstica con todo lo que eso incluye, que puede ser glorioso, aburrido, divertido, entrañable, amoroso, cuidadoso... y lo contrario».