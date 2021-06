La única forma que un cantante tiene de comunicarse con su público durante los conciertos es con la mirada, de ahí el título que Andrés Suárez le ha puesto a su último libro, A través de los ojos, que presenta hoy a las 21.15 horas en la cita literaria pacense, después de terminar de firmar ejemplares: «Es un homenaje en vida a la gente que me escucha, historias reales de alguien que vence al cáncer o supera una separación abrazado a mis canciones, por ejemplo».

Algunas de estas anécdotas están, inevitablemente, marcadas por el coronavirus, pero recalca que no ha querido escribir un relato pandémico. Su intención en todo momento ha sido, de hecho, tratar todo tipo de emociones presentes en el día a día de cualquier persona, incluyendo también el sentido del humor.

«Es lo que nos mantiene a flote junto con todo eso que llamamos cultura segura. En la literatura, el humor, el teatro, el cine… está la evasión que necesitamos», dice más como espectador que como autor, porque no es precisamente evasión lo que le provoca el proceso creativo que conlleva escribir un libro. «Levantarte a las seis de la mañana con un café y un folio en blanco delante es muy fastidiado, porque a veces implica mirarse al espejo, y no siempre es agradable», explica.

Todavía no se ha planteado dar el salto a la novela después de centrar sus dos primeras obras literarias en el relato, pero tiene claro que nunca se considerará algo que no es: «Hay una suerte de moda en la que todo el mundo se define como poeta, y me parece de una falta de humildad alucinante. Yo creo que soy escritor de canciones y de libros. Trato de hacerlo lo mejor que puedo, pero uno tiene que respetar a los maestros, y no puedo autoproclamarme muchas cosas porque me queda un mínimo de sentido común», sentencia.