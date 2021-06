Tan pronto escribe sobre el bolchevismo, como sobre ETA o incluso sobre la propia Badajoz, que aparece en su novela Carta blanca. El repertorio temático de Lorenzo Silva, que parece no tener fin, le ha trasladado en Castellano, su último libro, hasta las comunidades de Castilla del siglo XVI y, más concretamente, a las revoluciones que se desarrollaron allí entre 1520 y 1522.

La razón que le llevó a tomar esta decisión es, en parte, subjetiva, pues mezcla un viaje personal en busca de una identidad castellana «que no pretendo convertir en cimiento de nada», con otro histórico a un episodio de España «que me ha resultado especialmente esclarecedor para saber quiénes han sido los castellanos».

La piedra angular de esa etapa a la que Silva nos transporta se encuentra en la batalla de Villalar, de la que hace poco se han cumplido 500 años, pues tuvo lugar el 23 de abril de 1521: «Me pareció interesante hacer coincidir la obra con el aniversario, porque como temía que la recuperación oficial iba a ser muy escasa y como parece que los castellanos y en general los españoles somos un pueblo de desmemoriados, pues por lo menos que la literatura desde su humildad intente conmemorar y honrar la memoria de esta gente».

Una gente cuyos argumentos, además, no se han quedado en el siglo XVI ni mucho menos, sino que tienen todavía presencia en los cimientos de la sociedad de hoy en día. «Ellos rompieron esa idea medieval de que el rey y el reino formaban misma cosa. Al contrario, creían que eran realidades diferentes y que, como tales, podían tener un conflicto de intereses, en cuyo caso tendría que prevalecer el reino. Esa es la idea que pasa a la Constitución de Cádiz y es la que tenemos en la monarquía actual», explica.

El trasfondo de su novela también tiene su reflejo en la Benemérita, una institución muy presente en sus obras gracias a los icónicos personajes de Bevilacqua y Chamorro. «El movimiento de los comuneros en seguida invocó a las leyes del reino. Esa preocupación por la legalidad, por que una revolución que no se encauza a través de la ley es algo que acaba convirtiéndose con mucha facilidad en una tiranía, viene de la tradición castellana que en el fondo también está en el ADN de la Guardia Civil, obedecen a esas ideas».

No ve viable trasladar hasta ese siglo a sus dos agentes de la autoridad, pero sí seguir documentándose sobre diferentes etapas de la historia: «Es una de las partes que más me atrae de mi trabajo, porque yo, entre otras cosas, escribo para aprender lo que no sé, para conocer un poco mejor el mundo que me rodea y, en este caso, también a mí mismo».