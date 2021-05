El titular del Juzgado Togado Militar Central número 2 de Madrid ha citado a declarar como investigados a ocho mandos del Ejército del Aire por el accidente de un caza F-5 ocurrido el 2 de noviembre del 2012 en la Base Aérea de Talavera, en el que perdió la vida el comandante instructor Ángel Álvarez Raigada y resultó gravemente herido el alférez alumno Sergio Santamaría de Felipe, según ha adelantado el diario El País. Son dos coroneles, tres tenientes coroneles, dos comandantes y un teniente los que tendrán que comparecer ante el juez militar como investigados en este procedimiento.

Esta causa se reanuda después de dos años paralizada y tras un auto de la titular del Juzgado Togado Militar Territorial en el que se reflejan "las múltiples irregularidades" que han salido a la luz en los seis años que se ha prolongado la instrucción. Según recoge El País, la pieza del motor que se rompió nada más iniciarse el vuelo, sufría "fatiga de material" y tenía una grieta desde antes del 2009, que no fue detectada porque no se aplicaron los procedimientos adecuados en las revisiones. Tampoco la cambió el jefe del taller y el superior de este, el responsable de mantenimiento, no controló a su subordinado.

La avería obligó a parar el motor izquierdo y dañó los mandos de vuelo, pero según el auto, no habría tenido unas consecuencias tan trágicas "si se hubiera gestionado correctamente la emergencia", pues quedaba el otro motor, pero no se realizó la prueba que hubiera evidenciado que el F-5 no estaba en condiciones de aterrizar.

Asimismo, según informa El País, el comandante fallecido tenía la máxima calificación como piloto e instructor, pero una enfermedad lo había apartado de los mandos durante unos meses. Eso conllevaba que siguiera un plan de adiestramiento para recuperar su actitud, pero, según la investigación, no llegó a completarlo y sus jefes "hicieron la vista gorda".

El auto también recoge que hubo fallos en la operación de rescate tras el accidente. El alumno herido, que quedó parapléjico a causa del siniestro, salió disparado del caza y se estrelló contra el suelo, mientras que el comandante permanecía aún con vida entre los restos incendiados de la nave, pero al aplicar el líquido extintor hizo que se eyectase, chocando con uno de los vehículos de emergencia, lo que le causó la muerte en el acto.