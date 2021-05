Todos los partidos políticos con representación municipal en el Ayuntamiento de Badajoz (salvo el concejal no adscrito, Alejandro Vélez, que ha votado a favor, y Unidas Podemos, que se ha abstenido, han rechazado la petición formulada por los propietarios de Los Rostros 1 y 2 para regularizar sus construcciones, en un penúltimo intento de evitar que sean derribadas.

70 propietarios de parcelas de la urbanización Huertos La Encina (Rostros 2) y, posteriormente, otros 30 de Los Rostros 1 presentaron en el ayuntamiento peticiones para la modificación puntual del Plan General Municipal (PGM), como paso previo a acogerse a la Ley de Ordenación Territorial y Urbanística Sostenible de Extremadura (Lotus) y tratar de legalizar sus terrenos y edificaciones, construidas de manera ilegal sobre una finca que también se parceló al margen de la ley. La intención era hacerlo a través de la declaración de Asentamientos Rústicos Irregulares, categoría que defienden que debe recogerse en el PGM. El ayuntamiento ya ha resuelto esta mañana en el pleno ordinario que estas peticiones no se van a tramitar. Además, los afectados pidieron como medida cautelar, que se paralicen todos los expedientes sancionadores que hay abiertos contra ellos, hasta que el consistorio decidiese sobre la modificación al PGM que habían presentado. El ayuntamiento ha venido defendiendo la imposibilidad de legalizar estas edificaciones, pues la regulación que la Lotus prevé para los asentamientos rústicos irregulares no contempla su aplicación en los casos en los que no se pueda restituir la legalidad urbanística, que es lo que ocurre en Los Rostro 1 y 2, pues sobre todas las construcciones pesa orden de demolición y el incumplimiento de estas demoliciones genera responsabilidad administrativa para autoridades y cargos públicos que no las ejecuten.

El concejal socialista Pedro Miranda ha querido "matizar" el voto negativo de su grupo pidiendo al equipo de gobierno que contrate alguna asesoría externa para para solucionar "el grave problema" que tiene Badajoz con los Núcleos Urbanos Secundarios (NUS). El alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, que preside el último pleno y lo ha recordado al inicio e la sesión, ha aclarado que comparte la preocupación pero ha aclarado que Los Rostros no es un NUS. "Son dos peticiones que están fuera de la ley", ha remarcado el alcalde respeto a la petición de los afectados. Fragoso además ha recordado que el ayuntamiento pacense ha estado de la mano desde el principio trabajando con la Dirección General de Urbanismo para intentar buscar una solución, pero la situación de estas construcciones ilegales ya está muy "analizada" por los juzgados y por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx). La portavoz de Unidas Podemos, Erika Cadenas, ha sustentado la abstención en que su grupo apoya el respeto al ordenamiento jurídico pero no puede ser una cuestión de "voluntad política". Por su parte, Vélez, ha lamentado que se utilice "la parte más restrictiva de la ley" y ha criticado que en la ciudad existan otras irregularidades urbanísticas que no se enfrentan. "A Los Rostros le ha tocado la china", ha señalado. Ante estas manifestaciones, el alcalde ha apuntado que el 90% de los afectados de Los Rostros sabían que cometían una ilegalidad pero confiaban en que con el paso del tiempo sus edificaciones se regularizasen. El concejal de Urbanismo, Carlos Urueña, ha apuntado que la situación de estas construcciones fue uno de los asuntos que primero abordó cuando se constituyó esta corporación y en julio del 2019 ya hubo una reunión entre los jurídicos del ayuntamiento y los de la Dirección General de Urbanismo para intentar buscar una solución "pero no encontramos ninguna".