La Audiencia Provincial de Badajoz ha absuelto a los cinco procesados por su presunta implicación en el tiroteo mortal ocurrido en la barriada de la Uva en noviembre del 2017, en el que un joven holandés de origen marroquí falleció de un disparo en la cabeza. Según la sentencia dictada por los magistrados de la Sección Primera, no existen pruebas suficientes que demuestren su en los hechos enjuiciados y considera que la acusación pública, única formulada, ha construido "un relato alambicado que encuentra amparo en meras conjeturas" que no pueden desvirtuar la presunción de inocencia que ampara a los acusados. En este sentido, el fallo recoge que no se da por acreditado que dos de los procesados, M. R. B. y C. A. C., contactaran con un sicario (el fallecido) para encargarle que diera un "escarmiento" a miembros de otra familia que reside en la plaza de las Escuelas, donde se produjo el intercambio de disparos, así como tampoco que, pese a que puedan existir sospechas, dos miembros de esta familia y otro vecino, S. L. F., J. J. O. F. y F. J. F. M., repelieran el ataque con armas de fuego. La sentencia señala que más allá de acreditarse la participación del joven muerto, se desconoce la identidad de los otros atacantes, y tampoco da por probado que el origen de este suceso fuera un tiroteo previo que tuvo lugar en la calle Gurugú supuestamente contra M. R. B. y que los autores del mismo pretendieran robarle.

En la sentencia, los magistrados exponen que gran parte del material que ha servido de soporte a la "desmesurada pretensión punitiva" ha consistido en declaraciones prestadas por testigos en sede policial, sin que después la hayan ratificado en el Juzgado Instructor ni durante el juicio en la Audiencia Provincial. La Fiscalía solicitaba penas de entre 8 y 5 años de cárcel por tentativa de homicidio para cuatro de los acusados, aunque en sus calificaciones finales solo mantuvo esta petición para dos de ellos, M. R. B. y C. A. C (a quienes retiró la acusación de receptación y falsedad documental), mientras que para los otros dos rebajó los cargos a lesiones agravadas en grado de tentativa (2 años). También pedía para los cinco un año de prisión por tenencia ilícita de armas.

Contra esta sentencia cabe recurso de apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx).