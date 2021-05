El concejal no adscrito en el Ayuntamiento de Badajoz, Alejandro Vélez, y el próximo alcalde, Ignacio Gragera, no se habían reunido para hablar del futuro del primero en la corporación, a pesar de que el portavoz de Ciudadanos ha manifestado repetidamente que su comunicación es fluida. Según desveló ayer Gragera, lo han hecho tras la rueda de prensa que Vélez ofreció el pasado 14 de mayo para avisar de que no tenía aún decidido cuál sería su voto en el pleno de investidura del próximo alcalde, dado que nadie se había puesto en contacto con él. El resultado de este encuentro es que Gragera ya tiene «la total y absoluta confianza de que va a apoyar mi candidatura en el pleno de investidura y vamos a poder seguir desarrollando el proyecto de ciudad que tenemos».

Respecto a cuál será el papel de Vélez en el equipo de gobierno, Gragera no concretó. Solo reiteró que el concejal no adscrito «tendrá la posibilidad de seguir sumando al proyecto de ciudad si estima que es lo que él quiere», dando así por hecho que el exconcejal de Vox se mantendrá al frente de las concejalías de Limpieza, Poblados y Parque Móvil, si bien no aclaró qué ocurrirá con la jefatura del servicio de Poblados que Vélez viene reclamando.