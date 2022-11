Desde Fuente del Maestre, el grupo López Morenas se ha convertido en un referente del sector bodeguero, no solo extremeño sino nacional. Manuel y Jorge López Morenas son dos hermanos que han recogido el testigo de su padre para posicionar sus vinos en todo el mundo y no solo los tetrabrick, sino los de más alta calidad. Han comprado bodegas, se han inmerso en el mundo del cava y en poco tiempo sus caldos arrasan en prestigiosos galardones. Una preocupación constante por innovar ha llevado a lo más alto a estas bodegas extremeñas cuyos caldos se disfrutan por medio mundo.

El palmarés de Bodegas López Morenas es impresionante en las sucesivas ediciones de los Premios Espiga tanto de Ribera del Guadiana como de Cava. ¿Llegaron a imaginar que esto llegaría?

La verdad, no era fácil imaginar. Cierto que, desde el primer momento pusimos todo nuestro empeño, pero había que competir con muchos grandes vinos de los que se producen en Extremadura, y eso lo hacía más deseado aún. Tengamos en cuenta que los Premios Espigas, de Caja Rural de Extremadura, son bastante codiciados, ya que el poner en tu etiquetado su símbolo, te da un prestigio que no te dan otros premios.

Destáquenme un cava, un tinto, un blanco y un rosado de su producción…

Son muchas las referencias que tenemos, y todas ellas de gran calidad. Destacar algunas entre tantas, es difícil. Sin embargo, y por poner algunos nombres, destacaría, en cava: Extrem de Bonaval, Blanco Reserva. Es de un altísimo nivel, como ha demostrado en cuantos premios ha participado, siendo un Cava muy laureado. En varias ocasiones ha sido merecedor del premio Gran Espiga. Si habláramos de vino tinto, sin lugar a duda, me quedaría con un tinto crianza, de la variedad Tempranillo, de la Denominación de Origen Ribera del Guadiana. Es el Lar de Barros Crianza. También en blanco, me gustaría destacar uno de la Denominación de Origen Ribera del Guadiana. Se trata del Ruta del Conquistador Blanco. Y como no, también en Rosado. Esta vez de la Denominación de Origen CAVA. Se trata de Vino Cava Rosado. Extrem de Bonaval Rosado reserva.

La relación calidad-precio del vino que producen lo convierten en ideal para abrir mercados en el extranjero. ¿A qué países llegan los caldos de Bodegas López Morenas?

Es evidente que sin una buena calidad no puedes llegar muy lejos. Pero el precio también es algo a tener muy en cuenta.

La relación calidad– precio que podemos ofrecer es lo que nos permite, poco a poco, ir conquistando nuevos mercados. En la actualidad son más de 70 países a los que estamos llegando. Además, en los cinco continentes.

Esto no es nuevo. Lo que sí es novedoso son los mercados que queremos abordar. Concretamente los mercados de Centro Europa, que nos va a permitir crecer en exportación, además de obtener un valor añadido que otros mercados no nos aportan.

¿Habéis superado el 50% de vuestra producción en exportación como tenéis como objetivo?

Efectivamente. Hace unos años, uno de nuestros objetivos era que las ventas en exportación igualaran a las ventas en el mercado nacional. Este objetivo hace tiempo que se alcanzó. Las ventas en exportación, actualmente, suponen un 54 % del total de ventas. Esperamos ir incrementando ese porcentaje, con el apoyo del nuevo equipo comercial que hemos contratado, en aras a potenciar nuestras ventas en el mercado de Centro Europa, como dijimos anteriormente.

¿Ha acabado la ampliación del complejo industrial? ¿O se trata de una mejora continua?

Qué va. Esto es un proceso que no puede parar, y que tiene que ir mejorando año tras año. El próximo objetivo es duplicar el volumen de ventas de vino D.O. Cava, en un plazo no superior a tres años. Hemos comenzado por incorporar nuevas parcelas, a nuestra división de Cava, en Almendralejo, para así rediseñar todas las nuevas instalaciones, y poder conseguir el objetivo propuesto.

¿Está reñida la tecnología con la producción de vinos de calidad?

En absoluto. Más bien al contrario. Si apuestas por la calidad no puedes dejar de lado las nuevas tecnologías.

¿Cuál es el proyecto en el que estáis inmersos actualmente?

Como he dicho, el nuevo proyecto está dirigido a redimensionar la división de Cava, a la vez de seguir apostando por la calidad de todos nuestros productos.

¿Qué ventajas tiene estar en una denominación de origen? ¿En cuántas estáis?

Estar en una Denominación de Origen te da la seguridad de que está haciendo las cosas bien. A la vez que te permite acometer nuevos mercados, por el convencimiento de los consumidores que los productos amparados por una Denominación de Origen son sinónimo de garantía de calidad. En la cualidad estamos presentes en tres Denominaciones de Origen, con bodega propia: Ribera del Guadiana, Cava y Ribera del Duero. Esta última, con la reciente adquisición de una bodega en esa Denominación de Origen. Como agentes comercializadores, también estamos en Rioja, Rueda, Albariño, etcétera…

¿Ha cambiado en los últimos años el perfil de demandante de vino?

Sí que ha cambiado. Los medios de comunicación han acercado mucho el mundo del vino a nuevos y exigentes consumidores. Afortunadamente somos pioneros en adaptarnos a esas nuevas exigencias.

¿Cuáles son las grandes cifras de la empresa? (Empleados, producción, facturación…)

Las grandes cifras… Bueno, en cuanto a facturación estamos por encima de los 70 millones de euros anuales, con una plantilla media de trabajadores que ronda, casi, los 200 empleados directos.

¿Cuántas veces tenéis presente a vuestro padre?

Nosotros preguntaríamos cuántas veces NO lo tenemos presente. Si se nos plantea alguna dificultad, porque sabemos que con él la solución sería mucho más fácil. Si cosechamos algún éxito, porque estamos seguro de que, esté donde esté, se estará alegrando con nosotros.