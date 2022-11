Procedentes del mundo del diseño, la gestión y el periodismo, Gema Correa, Blanca Bravo y Mamen González se han convertido en toda una referencia del mundo de la cosmética. Estas tres amigas comenzaron una aventura empresarial en 2013 bajo el nombre de Cosmética Natural de Licopeno. Años después fue rebautizada como Lycolé, una línea de productos que en poco tiempo se ha ganado la confianza de los consumidores gracias a su excelencia indiscutible. Su serum se encuentra en los lineales de farmacias, parafarmacias y las principales cadenas de distribución alimentaria, además de Amazon y su propia web. Actualmente, Cosmética Natural del Licopeno es un ejemplo de innovación y prepara una crema específica para el cuidado de tatuajes, una mascarilla nocturna, un nutricosmético y una bebida antioxidante. El galardón al emprendimiento otorgado en 2021 por La Crónica de Badajoz no hizo más que corroborar una trayectoria ascendente.

Lycolé forma parte de Conesa Group, todo un gigante del mundo del tomate ¿Qué significa para vosotras el respaldo de este gran grupo?

Conesa Group es el socio mayoritario de Cosmética Natural del Licopeno, cuyos productos operan con la marca Lycolé. Conesa Group nos da un respaldo internacional muy importante, pues el grupo tiene un gran prestigio y una larga trayectoria en el mundo del tomate, que nosotros hemos aprovechado para elaborar y posicionar nuestros cosméticos. Es una experiencia de más de 40 años, apoyada en el esfuerzo de muchos profesionales que han sabido exprimir todas las cualidades de un producto tan nuestro como el tomate. En la formulación de nuestros cosméticos ha sido muy importante este bagaje. Gracias a Conesa Group y a su reconocimiento se nos han abierto muchas puertas.

Imaginamos que los comienzos fueron difíciles en un sector poco conocido…

Comenzamos en un momento en el que en España había una crisis económica brutal. Tardamos más de un año en la obtención de los permisos necesarios para operar como laboratorio y comercializar un producto que se aplica directamente en la piel. Al final en el año 2016 la empresa empezó a funcionar a full time. A partir de ahí también fue muy duro, porque trabajábamos exclusivamente para arrancar. En aquella época era raro el mes que te ibas a casa con un sueldo. Conesa Group entonces se fijó en nosotros, en qué estábamos haciendo con su licopeno, porque eran nuestros proveedores. Una vez que se lo explicamos se interesaron por el negocio. Vino en el mejor momento, pues era una época en la que necesitábamos expandirnos y dar el gran salto.

La cosmética se suele asociar con las grandes farmacéuticas pero en este caso no tiene nada que ver…

Nuestra cosmética se vende en farmacias, parafarmacias, El Corte Inglés… pero es cierto que ahora hemos diversificado nuestro negocio, pues entramos en el mundo de la marca blanca, gracias a su prestigio y calidad. Los grandes volúmenes que se venden de marca blanca nos permiten dar precios muy atractivos para el cliente. Nuestro licopeno necesita sobre todo visibilidad y darse a conocer. Es un antioxidante natural con propiedades fantásticas. Gracias al posicionamiento que está teniendo en las referencias que elaboramos para Mercadona, por ejemplo, está dándose a conocer. Además, con una repercusión fantástica y, de hecho, otras empresas se están interesando por nuestros productos. Ahora, gracias a Mercadona, estamos presentes en casi 2.000 tiendas y eso ha sido un auténtico regalo para nosotros, pues gracias a eso promocionamos nuestro principio activo diferenciador, que es el licopeno. Encima este procede de los tomates de las Vegas del Guadiana, cultivados en un clima libre de contaminación… Al final, el consumidor busca cada vez más una cosmética natural que se enmarque en la economía verde y circular. Nosotros aprovechamos así el 100% del producto, pues para un litro de licopeno son necesarios 20.000 kilos de tomate.

¿Cuál es vuestro producto-estrella?

Tenemos nuestros serum, que son un una fusión de aceites esenciales de primer nivel que mantienen todas sus propiedades. Están muy bien seleccionados e intensifican las propiedades antioxidantes del licopeno. De hecho, recientemente hemos tenido el Premio Victoria de la Belleza Producto Clean, otorgado por los consumidores en una cata a ciegas de producto a la que concurrían otras marcas prestigiosas. Además, superaron un segundo examen realizado a través de la aplicación de referencia francesa, INCI Beauty, donde se han analizado su formulación de ingredientes. Esos reconocimientos nos gustan porque constatan que nuestros productos verdaderamente funcionan.

¿Se animan los hombres al uso de cosmética?

Muchísimo y nos parece fantástico. Las pieles ya no son ni masculinas ni femeninas. Hay que cuidarlas y el que lo hace se le nota. Animo a los hombres a probar nuestro serum. El de Mercadona es maravilloso como after save, after sun, hidratante de la piel, dermatitis… Cada vez hay más hombres que utilizan cosméticos, aunque no todos lo confiesan. Otra de nuestras innovaciones en Mercadona es nuestro contorno de labios de licopeno, fantástico para evitar el ‘codigo de barras’.

Habéis contado con Alejandra Osborne como madrina de vuestros productos ¿Funciona bien la simbiosis entre famoso y producto para la cosmética?

Tuvimos mucha repercusión con esa acción. Alejandra Osborne es una mujer preocupada por la naturaleza y el cuidado de la salud y representa los valores de nuestros clientes, además también fue imagen de El Corte Inglés. Creo que además es esencial que el producto guste, funcione y el consumidor difunda en el boca a boca sus excelencias. Ella está encantada con nuestros productos y de hecho no promociona nada que no le convenza y tenemos con ella una buena relación.

¿Cuántos puntos de venta tiene Lycolé?

Ahora Lycolé se distribuye en El Corte Inglés, en parafarmacias, en cadenas de perfumerías, en Amazon, en nuestra web Lycolé.com y vendemos nuestra marca blanca en Mercadona. Vendemos en Dubai, Chile, Alemania y otros países europeos. También pensamos en la apertura de mercados en otros países e intensificar el comercio online, en alza tras la pandemia. Es cierto que el conflicto bélico en Ucrania nos está perjudicando. Lo cierto es que nos mantenemos y en estos tiempos eso ya es un gran logro. Tenemos un producto muy diferenciado e innovador y eso ya lo demanda el cliente.

¿Qué nueva línea de productos tenéis en mente?

Estamos elaborando unos nutricosméticos, además, una crema con licopeno para el cuidado de tatuajes, una mascarilla nocturna, serum corporal y para uñas y manos y una bebida antioxidante saludable, que saldrán en breve al mercado. Se trata de productos muy cuidados desde su inicio hasta el final de su elaboración con los mejores formulistas y esperamos que tengan una excelente acogida en el mercado.