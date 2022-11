¿Cómo se presenta la montanera que tenemos encima con tanta sequía?

La montanera se presenta muy complicada para nuestros ganaderos. La sequía que arrastramos de varios años y la escasez de lluvias nos lleva a una situación muy difícil. La producción de bellotas se presenta muy irregular con una alta dependencia de lluvias que eviten una caída temprana de este esencial fruto. El agua en las explotaciones es indispensable para la bebida de los animales en la montanera y no olvidemos que el consumo de bellota debe ir acompañado del consumo de pasto natural de las dehesas para obtener la mejor de las calidades.

El ibérico arrastra multitud de problemas tras el cierre del canal Horeca y el derrumbe de los precios en los años 2020 y 2021. ¿Cuál es actualmente la situación?

Hemos sufrido una de las peores crisis de consumo por el cierre del canal HORECA y en el momento actual estamos soportando un incremento de los costes de producción sin precedentes, lo que, unido a los años de sequía, estamos asistiendo a una situación que lleva a pequeños ganaderos e industrias, siempre tradicionales, a un abandono de su actividad. Todo ello nos sitúa en una situación muy compleja, presente y futura.

En la última Feria de Zafra pudo comprobarse la excelsa calidad de nuestros ibéricos… por excelencia de producto no será…

Efectivamente en la ultima Feria de Zafra se pudo comprobar la excelencia de nuestras ganaderías y los ejemplares presentados con gran esmero y dedicación. No es ese el problema…. La incertidumbre implantada a nivel general y los elevados costes para los operadores del sector no ofrecen un panorama óptimo para la inversión en los mejores reproductores. Aún así, este año se han comercializado más reproductores que en los años anteriores; por algo será.

¿Cree que debería de cambiar el modelo de feria ganadera?. Aeceriber no participa en subastas desde hace años.

Las subastas se fueron apagando poco a poco, fundamentalmente por el cambio en la estructura del sector. Cada vez eran menos los ganaderos que iban a comprar a la feria un lote de marranas o primalas, la tendencia es ir a las fincas a comprar los lotes de más animales. Aeceriber hace unos años propuso un cambio de modelo de feria ganadera donde la muestra de animales se redujera a cambio de realizar un modelo mas profesional donde acudieran todos los eslabones del sector: ganaderos, industrias, interprofesional, certificadoras, inspectoras… con el objetivo de que la feria se convirtiera en una referencia profesional y sectorial.Esta es la tendencia de este tipo de certámenes a nivel mundial. La exposición ganadera de selección es el primer eslabón de una cadena que se complementa con todo tipo de servicios, su transformación en productos de alta gama, figuras de calidad y consumidor. Todo ello debería estar representado en una feria como la de Zafra, donde el protagonismo del ibérico es indiscutible.

Uno de los grandes problemas es el ‘gato por liebre’. ¿Se sigue dando? ¿Cómo luchan contra él?

Todo producto con alto reconocimiento como son los derivados del ibérico, están en permanente lucha contra las imitaciones y fraudes. Sin embargo, en mi opinión, la publicación de la última Norma de Calidad en 2014 ha beneficiado mucho la ordenación y transparencia del sector. EL consumidor, aunque no tenga todavía un gran conocimiento de los diferentes productos y su clasificación, los precintos o bridas de los cuatro colores han mejorado mucho la información al consumidor. Probablemente el sector del ibérico sea uno de los más transparentes en el mundo gastronómico y su control es permanente por iniciativa del propio sector.

El término ‘ibérico’ se debería utilizar solo para el que es 100% ibérico. ¿Está de acuerdo con esta afirmación?

Rotundamente sí. A pesar de que la Norma de Calidad obliga a la especificación del tipo de cruce racial con la raza Duroc en el etiquetado, considero que el término ibérico es el que designa a nuestra raza autóctona y no debería aplicarse para denominar productos que no son ibéricos al 100%.

¿Están subiendo mucho los insumos? ¿Les afecta directamente el conflicto bélico en Ucrania?

No creo necesario explicar que los costes de alimentación se han incrementado en un 40%, los carburantes, transportes, energía, etcétera, están en permanente subida sin fin. Las expectativas de consumo de productos ante un panorama de inflación desconocida y una posible entrada en una recesión económica no resultan muy esperanzadoras para la industria elaboradora. Por lo tanto, no hay buenas perspectivas a corto y medio plazo. Resulta sorprendente, pero absolutamente real, observar como un conflicto bélico tan distante puede generar un descalabro tan amplio y duradero a nivel mundial.

¿La Norma de Calidad ha funcionado al 100%?

La Norma de Calidad tiene como toda normativa sus partes buenas y otras mejorables. Ha cumplido su objetivo de clarificar un sector tan emblemático como el ibérico. Sin embargo, tanto la evolución del propio sector, como los años transcurridos desde su última publicación, han puesto de manifiesto la necesidad de ciertos cambios necesarios y el problema que causa una normativa que ampara bajo el mismo paraguas producciones tan dispares como la bellota y el cebo con piensos. El tiempo nos irá mostrando los cambios que se vayan a aplicar y cómo el sector gestiona dichos cambios.

Hace años el sector vivió una burbuja especulativa. ¿Se puede producir de nuevo?

No estamos ante una burbuja especulativa. Las circunstancias actuales no tienen nada que ver, aunque las consecuencias son bastante similares.

¿Cuáles son los grandes números de Aeceriber? (Número de ganaderos, cerdas madres inscritas en el libro generalógico…)

Aeceriber integra a casi 1.500 ganaderos que representan a más de 5.000 explotaciones ganaderas a nivel nacional. Su principal actividad, delegada por el Ministerio de Agricultura en 1987, es el desarrollo del Libro Genealógico como herramienta base de una Conservación y Selección genéticas. Los datos más recientes evidencian un ligero descenso del censo de madres ibéricas que se sitúan en algo más de 500.000 cabezas.