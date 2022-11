Ibercaja Banco apoya desde hace más de una década los Premios Empresario de Badajoz que organiza La Crónica de Badajoz. Los objetivos de estos galardones están íntimamente ligados a los de la entidad financiera, que trabaja codo con codo con los hombres y mujeres de negocio de Extremadura para orientarles y ayudarles en sus proyectos. Además de ofrecer apoyo a las empresas, la Entidad está vinculada a los clientes particulares y ofrece su apoyo a estos perfiles en los momentos decisivos de su vida, tales como la contratación de una hipoteca o la gestión de un plan de pensiones.

Doce años de patrocinio de los Premio Empresario de Badajoz de la Crónica reflejan un hondo compromiso con los hombres y mujeres de negocio de Extremadura. ¿Qué balance hace de este apoyo?

Estos premios reconocen el esfuerzo, el trabajo y la importante aportación que realizan los empresarios pacenses. Además de la gran aportación que hacen al crecimiento, al empleo y al desarrollo económico y social de esta provincia, las empresas y sus empresarios asumen, con sus decisiones de inversión, una serie de riesgos y en muchos casos, se enfrentan a escenarios de incertidumbre. Por supuesto, el nivel de dedicación es realmente considerable, y todavía más en el caso de que la empresa sea familiar. El balance de nuestro apoyo en todos estos años es absolutamente positivo ya que los objetivos de estos premios están alineados con la estrategia de Ibercaja hacia estos clientes. Las empresas y en particular las pymes son un segmento estratégico para el banco, tal y como quedó reflejado en el Plan Desafío 2023 del Banco y en la firme apuesta por la creación de una nueva Área de Banca de Empresas a comienzos del 2021. Se cumplen ya dos años en los que se ha apoyado y acompañado a las empresas para salir de la crisis pandémica y hacer frente a nueva crisis energética y a los problemas relacionados con las cadenas de suministros. Ibercaja ha realizado una apuesta por ser una entidad de referencia para las empresas, para apoyarles en sus proyectos de negocio, acompañarles y asesorarles para que puedan crecer y desarrollarse. Así, estamos dando un impulso a la dinamización comercial en el negocio de actividades productivas, logrando un crecimiento en la captación de empresas de 4.654 entre enero y septiembre de 2022, lo que supone un incremento del 20% con respecto al año pasado y un aumento de cuota de mercado de 13 puntos básicos en dos años.Estos premios, por lo tanto, son una muestra de nuestro apoyo a estas empresas y empresarios y a los valores que representan.

Desde la perspectiva financiera, ¿Qué factores hay que tener en cuenta para la gestión empresarial en este contexto de elevada incertidumbre?

En una coyuntura marcada por la incertidumbre marcada por la crisis energética y de suministros, tal y como nos encontramos se necesita mayor flexibilidad y capacidad de adaptación por encima de capacidad de acierto en las predicciones. La preparación de planes de contingencia surge en este momento como algo esencial para cualquier empresa. La máxima de que «todo lo que puede ir mal es susceptible de cumplirse» debemos tenerla en mente y estar preparados para actuar. De esta manera pondremos especial foco en la vigilancia exhaustiva del endeudamiento, del nivel de apalancamiento y de la tesorería operativa. Así mismo, la prudencia en la selección de inversiones ante la subida del coste de capital se postula como un referente a tener en cuenta por las empresas que estén preparadas para ello.

Parte del apoyo que se ofrece desde Ibercaja a los empresarios de las zonas de implantación tradicional se centran en el sector agroalimentario, ¿Cómo se gestiona el acompañamiento a estos clientes desde el Banco?

El sector agroalimentario no escapa a un contexto realmente inimaginable hace apenas dos años. Además del drama humano que supuso la pandemia y que ahora se está viviendo con la guerra en Ucrania, el impacto de ambos acontecimientos está creando importantes desajustes en sectores clave como el energético, las materias primas, los mercados financieros y el mercado agroalimentario. Sus efectos están impactando en la estructura de costes del sector agrario de manera relevante y van a requerir de una mayor aceleración en la transformación estructural del sector y de las empresas agrarias para conseguir su recuperación. Todo ello pasa por una mayor digitalización y tecnificación, dar respuesta a las nuevas necesidades de los consumidores, exigencias normativas o la necesidad de preservar el medioambiente. La palanca de crecimiento que las empresas no pueden obviar o «abandonar» en ninguna circunstancia es su competitividad. A pesar de las incertidumbres del entorno, las coordenadas actuales presentan oportunidades para la inversión en proyectos para la mejora competitiva de las empresas. Después de cerca de 150 años de vida, Ibercaja es una entidad de referencia en el mundo agro, sobre todo en nuestras zonas de implantación tradicional, como lo es Extremadura. Todos estos años de cercanía con nuestros clientes, como respuesta a nuestro propósito corporativo «ayudar a las personas a construir la historia de su vida, porque será nuestra historia», nos ha llevado a acompañarles en su día a día y a ser conocedores de la realidad de este mercado, hasta alcanzar la especialización que hoy tenemos. Una especialización que se hace más patente en las 273 oficinas caracterizadas como oficinas ‘Ibercaja Agro’, donde, tano nuestra oferta de servicios como los profesionales están especializados en cubrir las necesidades del sector agroalimentario, en el que hoy tenemos 71.000 clientes activos. También en este momento ofrecemos acompañamiento especializado a nuestros clientes en el acceso a estas oportunidades que se presentan, como decía, con los Fondos Next Generation, poniendo a su disposición servicios, en colaboración con especialistas en la gestión, solicitud y tramitación de estos Fondos, así como herramientas para la información y el acceso a los mismos.

Además de trabajar de la mano con empresas de todo tipo de sectores también Ibercaja ofrece acompañamiento al cliente particular a través otros productos como las hipotecas, ¿Cómo se asesora a los clientes y qué servicios hipotecarios se ofrecen desde la entidad?

En Ibercaja consideramos que cada persona tiene una necesidad y situación diferente a la hora de afrontar la resolución de una necesidad financiera, especialmente en la compra de una vivienda. Por ello, más allá de la adaptación constante y necesaria a la situación macroeconómica y a las necesidades de los consumidores, en Ibercaja siempre hemos mantenido en comercialización una amplia gama de productos contando con tipo fijo, variable y mixto, así como oferta hipotecaria con bonificaciones o sin ellas a través de formalización de nuevos productos y con productos especializados, por ejemplo, al segmento joven. La especialización histórica del banco en la financiación de vivienda a las familias, junto con una competitiva campaña llevada a cabo en el año, con especial foco en los clientes más jóvenes, así como una mejora en el proceso de contratación a través de canales no presenciales, le ha llevado a formalizar 1.307 millones de euros de nuevas hipotecas entre enero y septiembre, un 44% de crecimiento interanual. Actualmente nos encontramos inmersos en un proceso de normalización (de forma más acelerada de lo previsto) de los tipos de interés, lo que ha generado un incremento relevante y muy acelerado del Euribor, situándose ya a cierre de octubre por encima 2,6. Aunque tenemos una oferta muy competitiva en tipo variable y no esperamos que el Euribor siga teniendo una evolución tan alcista, este incremento tan acelerado ha provocado que las familias y personas sean reacias a asumir el riesgo de un incremento relevante del índice, por ello su preferencia sigue siendo la hipoteca de tipo fijo. A pesar de esto, estando los índices por encima del 3%, ha provocado que los consumidores encuentren menos ofertas que le satisfagan a tipo fijo. Esto provoca que en muchas ocasiones, la solución óptima actualmente, la estén encontrando actualmente las familias/personas en las hipotecas de tipo mixto.