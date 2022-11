¿Qué queda en la actualidad de la empresa que fundó don Perfecto Martínez, en el año 1992?

En la actualidad y siguiendo el legado de nuestros padres que fueron los fundadores de la empresa, seguimos estando mis hermanos junto con 6 trabajadores que es lo que conforman la plantilla actual. Los comienzos creo que fueron muy difíciles para abrirse paso. El comienzo como cualquier inicio de una empresa, se presentó con un poco de incertidumbre y precaución. Hay que tener en cuenta que don Perfecto Martínez Rodríguez, siempre tuvo una mente muy lúcida y con muchísima visión de negocio, es lo que nos hizo forjar los cimientos de la empresa Cocedero de Mariscos La Mar y comenzar con una sólida trayectoria para posicionar a la empresa en el mercado local. El comienzo, pues como cualquier inicio de una actividad, fue una industria novedosa en nuestra ciudad, pero con la pasión, el esfuerzo, la constancia y humildad, el fundador supo encauzarla desde el primer momento, todo ello con tesón, dedicación y honradez, se forjó lo que actualmente representa nuestra marca de forma consolidada entre todos nuestros clientes, gracias a toda la familia La Mar.

Convertir Badajoz en un puerto de mar y un espacio de referencia gastronómica para el marisco tendría sus dificultades.

Es obvio que en la ciudad donde nos encontramos, difícilmente puedes tener al alcance de las necesidades de nuestra marca con un puerto de mar, lugar de donde nos abastecemos para la comercialización de nuestros productos, de ahí una dificultad mas añadida, había que hacer un esfuerzo mayor para conseguir los productos que mejor se adaptaran a todos nuestros clientes en general, tanto para los grandes consumidores de hostelería como para todo el público en general, por ello llegamos a realizar grandes acuerdos con asentadores y con las lonjas de todos los puntos de la costa de nuestros país, pudiendo elegir la calidad que demandaban todos demandaban todos nuestros clientes y ofreciéndoles todas las garantías de calidad.

«Nuestro personal es una pieza fundamental en nuestra empresa y en nuestra familia» Pedro Martínez - Cocedero de Mariscos La Mar

¿Se esperaban recibir el premio pyme?

Sinceramente le tengo que decir que no, pero no por ello fue una gran alegría para todos mis hermanos por la decisión de unanimidad que otorgó el jurado del citado certamen. Como ya dije en la gala de entrega, a pesar de ser yo la persona encargada de recoger el citado galardón, lo hacía en mi propio nombre y en el de mis hermanos, haciendo mención especial a mi hermano Juan Antonio, que acababa de salir del hospital recuperado de una gravísima enfermedad y como broche a la gran trayectoria de nuestra empresa, se lo dediqué con todo el cariño a nuestros padres que en ese momento ya no se encontraban junto a nosotros, seguro que se sentirán muy orgullosos de nosotros y por seguir consolidando lo que ellos empezaron.

La pandemia ha acelerado muchos procesos que se veían lejanos. Por ejemplo, ustedes pusieron en marcha un servicio de atención a domicilio.

La pandemia nos obligó a tener que reorganizar la forma de venta en los momentos que estuvimos viviendo. Fue una situación que nunca habíamos vivido y mucho menos pensábamos que pudiera ocurrir, por lo que había que cambiar el chip diario y rutinario de ventas, compras y distribución de los productos. Si los clientes no podían salir de su casa para poder desplazarse a nuestras instalaciones, teníamos que ser nosotros los que diéramos el servicio en sus casas, y de esta manera, surgió el servicio a domicilio para seguir ofreciéndoles todos nuestros productos con las mayores garantías de calidad y la máxima y rigurosa exigencias en el ámbito higiénico-sanitario. La respuesta a la iniciativa, tuvo un acogimiento brutal y agradecimientos de nuestros clientes, por llevarles un pedacito de ‘MAR’ a todos sus hogares.

¿Ser empresario es reinventarse cada día? ¿Cómo lo hacen ustedes?

El empresario no es reinventarse, es acoplarse y adaptarse a cada uno de los momentos en los que vivimos, con ideas y proyectos en los que creemos y con la exigencia de los clientes, son ellos los que te enseñan y te proponen nuevas formas de enfocar un negocio, el resto es tu imaginación y las ganas que tu tengas de innovar y crecer, si tú crees en tu propio potencial, tendrás un camino bastante recorrido para alcanzar el éxito.

Vemos que para ustedes el equipo humano es muy importante y lo miman. ¿Es fácil hacerse con una plantilla solvente, motivada y cohesionada?

Somos de la opinión que un barco con 8 brazos no se mueve igual que si bracean 16, por lo tanto, nuestro personal es una pieza fundamental en nuestra empresa y en nuestra familia. La cadena de una empresa está formada por muchos eslabones, y nuestros empleados forman parte de ella, en cuanto falta un eslabón la cadena se resiente, por lo tanto nuestro agradecimiento, por su lealtad, implicación, motivación y solvencia hacia nuestra empresa. Un equipo humano como el que actualmente conforma Cocedero de Mariscos La Mar, es difícil de superar, por eso los consideramos como nuestra segunda familia, y no es porque lo digamos nosotros, es que todos los componentes de la misma, se sienten como si estuvieran en su propia casa.

¿Es caro el marisco? ¿Surten más a restaurantes o a particulares?

Nos tendríamos que hacer la siguiente pregunta, ¿es la calidad del producto cara? Pues yo diría que el marisco de buena calidad, tiene el precio competitivo en función a su textura, sabor, olor y sobre todo el paladar del buen marisco. Es un producto que debe ser mimado desde su captura hasta que se va a consumir, hay un proceso para garantizar la calidad de los mismos y por lo tanto, en determinadas celebraciones, si este producto es de buena calidad y es reconocido por los consumidores, yo diría que no es caro. Nuestra demanda de productos está encaminada a grandes colectividades, restaurantes, salones de celebraciones, grandes superficies y público en general, dependiendo de la época, en unas el consumo se inclina más a mayoristas y en otras sobre todo navidades se inclina más al público en general.

Otra de las facetas de Cocedero de Mariscos La Mar es su apoyo al deporte. ¿Aparte del Badajoz CD qué otras disciplinas deportivas impulsan?

Nuestra empresa es propietaria de una marca, COCEDERO DE MARISCOS LA MAR, lo que prima en una empresa es tener viva entre los clientes la marca a la que representa, toda inversión que se realice con una marca será una rentabilidad en el futuro, puesto que es el barco insigne de la empresa, por ello nunca hay que dejarla de potenciar. Efectivamente, colaboramos con equipos deportivos de la ciudad, así como centros sociales de ayuda a los más necesitados con donaciones de productos de primera necesidad, también a nuestros mayores y a personas con grandes dificultades económicas, sociales y personales que se encuentran internados en centros de ayuda para poder ayudarles a convivir con múltiples problemas de salud. La colaboración más emotiva, ha sido, sufragar el importe íntegro de un AUDI CUENTO infantil, para todas las unidades en todos los hospitales de España en el servicio de ONCOLOGIA INFANTIL, este tipo de colaboraciones y ayudas, te hace sentir mejor y te gratifica con los beneficios sociales a los que están enfocados.

También les habrá afectado la crisis energética ¿Se han planteado la colocación de plantas fotovoltaicas para abaratar la factura?

Este es un tema que actualmente nos trae de cabeza, la subida de la luz en nuestra empresa ronda un 380%, el incremento del gas casi un 200% y contando con una inflación desbocada, que hace muy difícil hacer la cuadratura del círculo. En estos momentos estamos estudiando diferentes alternativas, pero la complicación con esta crisis, puede llevarse por delante multitud de empresas y negocios que no pueden soportar el citado ahogo con estos elementos.

¿Qué proyectos de futuro barajan?

Nuestra empresa siempre ha sido innovadora y se ha ido adaptando a cada momento que requería el mercado, pero estamos viviendo una situación que quizás no podamos manejar desde nuestros conocimiento, no depende de tus ideas ni de tus iniciativas, son factores externos que nada tienen que ver con el devenir de una empresa, por lo tanto a futuro, le puede decir, que estaremos expectantes, ya que observamos muchos nubarrones en el futuro más inmediato.