Electrofil se constituyó en 1956, siendo empresa pionera de su sector, con el objetivo de dar servicio venta de productos eléctricos e industriales a los profesionales de las instalaciones eléctricas e industrial. En la actualidad, Electrofil cuenta con 12 puntos de venta, distribuidos entre Extremadura, Castilla-la Mancha y Andalucía, siendo partícipe del desarrollo y evolución del sector eléctrico, así como de las innovaciones surgidas en el mismo.

Con 66 años de trayectoria ¿Cómo ha sido la evolución de Electrofil?

Como todas las empresas longevas nos hemos adaptado a los entornos cambiantes de la economía y de la realidad social con agilidad y rapidez. Hemos evolucionado tanto como familia empresaria como negocio, estamos actualmente en segunda generación y trabajando para las venideras; la adaptación en innovación de forma dinámica en estos tiempos es clave para ser líderes en un sector muy competitivo. Hemos superado varias crisis y no es que tengamos una receta mágica; persiguiendo siempre el equilibrio entre crecimiento controlado, gestión de riesgos inherentes al sector y vigilancia de la deuda, y, por supuesto, el cuidado de las personas que han trabajado y trabajan en Electrofil, columna vertebral de nuestra empresa.

¿Esperaban el reconocimiento que les otorgó el jurado de La Crónica de Badajoz?

En muy pocas ocasiones hemos estado en los medios, hacemos nuestra labor de manera discreta, siendo además un sector con poca visibilidad en el consumidor final, ya que nuestro entorno es profesional. Un reconocimiento mediático es algo muy especial y motivante.

El número de empleados va en aumento incluso en circunstancias tan adversas como las actuales ¿Cómo lo han conseguido?

A medida que se ha desarrollado nuestro crecimiento hemos ido incorporando personas a nuestra organización en las diferentes áreas. La dimensión nos ha permitido invertir en departamentos que hace unos años eran inexistentes en Electrofil, y gracias a ello hemos profesionalizado aún más la gestión de la empresa; en la actualidad contamos con una plantilla de 150 personas y con previsión de seguir ampliándola.

Crecieron un 25% en plena pandemia ¿A qué se debió?

En ese año ya estaban operativas las nuevas delegaciones en Andalucía, lo que ayudó al incremento de facturación. Por otro lado, el sector energético era esencial y salvo un mes que estuvimos al ralentí, nuestros clientes siguieron con bastante actividad.

¿Han tenido que reinventarse por completo?

No, lo que hicimos, como la mayoría de las empresas, fue adaptarnos rápidamente a una manera mucho más digital en nuestra forma de trabajar. Supuso un reto donde se puso de manifiesto la responsabilidad y compromiso de todas las personas de Electrofil. Ahora, aunque muchas herramientas y procedimientos digitales se han consolidado, la situación se ha normalizado por completo.

La energía fotovoltaica y el autoconsumo han ido ganando fuerza en la sociedad. Ustedes vieron la oportunidad de negocio y crearon Electrofil SUMA. ¿En qué consiste?

Siempre hemos tenido departamentos técnicos como soporte a la comercialización de material eléctrico e industrial y hace muchos años que trabajamos el sector fotovoltaico, fundamentalmente de las instalaciones aisladas, pero SUMA va mucho más allá: es un departamento técnico creado hace ocho años que ha ido creciendo, contando en la actualidad con quince ingenieros. Este departamento reporta directamente a la dirección general y consta de tres áreas, la primera automatización y control, la segunda eficiencia energética, la tercera energías renovables (autoconsumo fotovoltaico y bombeo solar). Todas ellas con la finalidad de asesorar y acompañar técnicamente a toda la red comercial y a nuestros clientes; cada vez la tecnología en los productos y soluciones eléctricas son más complejas.

¿Cómo cree que será el futuro de la energía fotovoltaica y cómo se adaptará Electrofil a ese desarrollo?

Mas que el futuro es el presente. Hemos visto su desarrollo, ya que somos pioneros (una de las primeras plantas de autoconsumo fotovoltaico que se instalaron en Extremadura fue en la cubierta de la central en Badajoz, hace ocho años). Lamentablemente la guerra de Ucrania está acelerando vertiginosamente el cambio de modelo energético en el que ya estábamos inmersos y el autoconsumo fotovoltaico está consolidado como una inversión imprescindible en el ahorro energético; actualmente contamos con ocho plantas de autoconsumo en nuestras instalaciones.

¿Tienen pensado expandirse por todo el territorio nacional?

No, acabamos de presentar nuestro nuevo Plan Estratégico 2023-2026 y no contemplamos nuevas aperturas. Queremos ser líderes allí donde estamos aportando, tanto nuevas líneas de negocio como incrementando el valor de las soluciones aportadas, lo que no descartamos es crecer en adquisiciones de empresas accesorias a nuestra actividad y que complementen nuestro porfolio; siempre en nuestros territorios de actuación. Este ejercicio superaremos los cincuenta millones de euros de facturación, y aunque existe incertidumbre y constatación de la recesión de la economía europea y española en los próximos trimestres seguimos animados, ya que afortunadamente estamos en un sector energético en el que prevemos actividad en los próximos años.

Electrofil Oeste Distribución S.L. volvió a inaugurar sus instalaciones ubicadas en el polígono industrial Cagancha de Villanueva de la Serena. ¿Tienen pensado más renovaciones?

Sí, hace tres años aprobamos un plan de reconversión de las delegaciones, adaptando y modernizando los puntos de venta a una imagen más actual; suponen unas inversiones altas y las vamos acometiendo paulatinamente. En la actualidad hemos adquirido en Numancia de la Sagra unas instalaciones mucho más amplias y que esperamos estén operativas a principios de año, también para el año que viene contemplamos las reformas de tres delegaciones más.

¿Cree que es actualmente cara la energía?

Sí, muy cara y creo que los momentos que vivimos eran impensables hace año y medio. Es muy preocupante el impacto que supone en las familias y empresas, para muchas de ellas está suponiendo la imposibilidad de seguir operando y manteniendo la competitividad. Creo que, aunque se suavicen los precios a medio plazo, seguiremos con costes muy altos de energía en los próximos meses; la única manera de reducir las facturas energéticas es la inversión en productos y soluciones más eficientes y, por supuesto, el autoconsumo fotovoltaico.